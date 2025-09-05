La rehabilitación de las 478 viviendas de 'La Pajarita' en Albacete estará lista en el primer trimestre de 2026

El Gobierno de Castilla-La Mancha terminará de rehabilitar las 478 viviendas de 'La Pajarita' de Albacete en el primer trimestre de 2026 tras una inversión de 12,3 millones de euros, de los cuales 9,5 son ayudas 'Next Generation'.

El presidente de la Junta, Emiliano García-Page, ha visitado las obras junto al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; y el alcalde de Albacete, Manuel Serrano; entre otras autoridades.

Hernando ha destacado que la obra de rehabilitación es "la más importante no solo de Castilla-La Mancha, sino probablemente de toda España". "Estamos hablando de casi 500 viviendas con más de 1.700 vecinos y vecinas que han podido, a través del acuerdo y de la participación, contar con un proyecto de más de 12 millones de euros para conseguir que 'La Pajarita' vuelva a ser símbolo de Albacete", ha expresado.

Hernando ha afirmado que la Junta está "tirando de fondos FEDER para seguir llevando a cabo actuaciones como esta". "Necesitamos más fondos europeos para rehabilitación", ha indicado.

Actuaciones

Las actuaciones tienen como finalidad mejorar la eficiencia energética de estas viviendas a través de medidas como aislamiento térmico exterior en fachadas; la sustitución de carpinterías en viviendas y zonas comunes; el aislamiento de forjados de cubierta para reducir pérdidas térmicas; y el cambio de calderas de gasoil por calderas de condensación de alto rendimiento con utilización de gas verde.

El objetivo de ahorro energético con la actuación ronda el 60 % y la reducción de la demanda energética global tanto en refrigeración como en calefacción el 75 %.

Además, en la comunidad de propietarios hay un porcentaje de viviendas con vulnerabilidad que han supuesto el 26 % que han podido acceder al 100 % de las ayudas.