Un influencer habla alto y claro sobre esta curiosa biblioteca de Albacete: "Es una de las más lindas de España"

Con la llegada de su esperada feria, Albacete se convierte en uno de los principales destinos turísticos de Castilla-La Mancha. A este respecto, Román, un influencer argentino que se ha puesto el reto de recorrer las 50 provincias de España, se ha enamorado de un lugar desconocido por muchas de las personas que visitarán la ciudad estos días.

"Es una de las más lindas y curiosas de toda España", así define la Biblioteca de los Depósitos del Sol este creador de contenido con casi 600.000 seguidores en TikTok en uno de sus vídeos.

Uno de los aspectos que destaca Román de esta biblioteca es su llamativo proyecto de reconversión. "Eran unos antiguos depósitos de agua en desuso que decidieron rehabilitarse. Esto hizo que el edificio se salvara de ser demolido", subraya.

Exterior de la Biblioteca Depósitos del Sol de Albacete. Turismo Albacete

Estos depósitos se construyeron en el año 1921 en una de las partes más altas de la ciudad que entonces se conocía como el Alto del Sol para garantizar el abastecimiento de agua potable tras el notable crecimiento demográfico de la capital.

El innovador proyecto arquitectónico del cordobés Francisco Jurado Jiménez convirtió este lugar en el año 2001 en un centro de lectura y conocimiento único gracias a su estilo modernista, estructura circular y su imponente cúpula.

Una de mis bibliotecas favoritas del país está en Abacete 😍 Se trata de la Biblioteca de los Depósitos del Sol, un proyecto que transformó unos antiguos depósitos de agua, en una de las bibliotecas más lindas de España 🥹 Les recomiendo llamar antes de ir para averiguar los horarios, ya que van cambiando depende la temporada escolar y vacacional Ustedes conocían esta biblioteca tan bella? Les leo en los comentarios 👀

"El agua es vida y el conocimiento también. Entonces que hoy en día haya una biblioteca dentro de un antiguo depósito de agua es algo simbólico y me encanta", expresa Román al hilo de la historia de este lugar.

Los arcos de ladrillo, la luz cenital y sus estancias han causado asombro en este argentino que no se corta al decir que "es una de mis bibliotecas favoritas del país".

Interior de la biblioteca. Ayuntamiento de Albacete

Este vídeo no solo ha generado un orgullo local, sino que ha despertado la curiosidad de algunos vecinos. "¿En qué zona está? Te juro que soy de Albacete y nunca lo había visto", refleja uno de los usuarios en los comentarios.

Las visitas son gratis aunque los horarios de apertura varían dependiendo de la época del año. Hasta el 7 de septiembre abre en horario de verano, es decir, de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas. Durante la Feria de Albacete tiene horarios especiales, por ello es recomendable consultar previamente. Una vez terminan las fiestas, recupera su jornada habitual de 8:30 a 21:30 horas de lunes a viernes.

Con la vuelta al cole y en plena Feria de Albacete, la Biblioteca de los Depósitos del Sol se posiciona como una opción ideal para descubrir un tesoro de la ciudad y uno de los lugares más inspiradores para estudiar de toda España.