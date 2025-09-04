Trabajadores de Telepizza en Albacete irán a huelga durante el fin de semana de Feria por impago de sus salarios

Los empleados de los tres establecimientos de una conocida franquicia de comida rápida, Telepizza, situados en Albacete secundarán una huelga los días 13 y 14 de septiembre, coincidiendo con la Feria de la ciudad, para exigir el pago de los salarios atrasados, según han anunciado los sindicatos CCOO y UGT.

El secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha explicado que el motivo de la huelga es el "reiterado incumplimiento grave de la parte empresarial en el pago de los salarios", con atrasos que se prolongan desde hace más de un año.

"Se deben parte de los salarios de junio y julio, el mes de agosto sin fecha de pago, y atrasos por no actualizar los sueldos al incremento del Salario Mínimo Interprofesional", ha señalado Gómez.

El secretario de FeSMC UGT Albacete, Jacinto Navarro, ha destacado que esta decisión no es un "capricho" de los trabajadores: "Es un acto de valentía porque es la única forma de defender sus derechos. Muchos tienen salarios bajos y contratos a tiempo parcial, y no pueden seguir soportando esta situación injusta e inadmisible".

Afectados

En total, el conflicto afecta a 52 trabajadores de los centros ubicados en la calle Hellín, la Avenida Isabel La Católica y la Avenida de los Toreros.

La responsable estatal de la sección sindical de CCOO en Telepizza, Pilar Segovia, ha indicado que "será precisamente en este último establecimiento, en el entorno de la Feria, donde se harán concentraciones para visibilizar y denunciar la situación".

Gómez ha subrayado que muchos de estos empleados cuentan con más de 20 o 30 años de antigüedad y que, a pesar de su compromiso con la empresa, no se les ofrecen soluciones.

Última oportunidad

La huelga podría desconvocarse si antes del día 13 la empresa realiza el ingreso de los salarios pendientes a los trabajadores afectados.

Segovia ha concluido recordando que "no se puede permitir este incumplimiento generalizado y persistente, porque los empleados tienen que seguir haciendo frente a sus pagos, no han podido irse de vacaciones y llega la Feria con el esfuerzo extra que ello supone, sin cobrar pese a trabajar".