Fundación Globalcaja refuerza su compromiso con el 'Pañuelico Solidario' de la Virgen de los Llanos

La Fundación Globalcaja y Real Asociación Virgen de los Llanos han presentado una nueva edición del "Pañuelico Solidario", una iniciativa que une tradición y compromiso social, y que en esta ocasión servirá también para conmemorar el 150 aniversario de la Real Asociación.

El pañuelico, que reproduce el estampado del tradicional pañuelo de hierbas junto a la imagen de la Virgen de los Llanos, podrá adquirirse al precio simbólico de seis euros.

Estará disponible durante el Triduo en la Catedral los días 4, 5 y 6 de septiembre, así como en la Capilla del Recinto Ferial durante los días de Feria.

El presidente de la Fundación Globalcaja, Herminio Molina, ha destacado en la presentación celebrada en la Plaza del Altozano que esta iniciativa es un ejemplo de cómo "la tradición puede convertirse en motor de solidaridad y apoyo a los colectivos más vulnerables".

Aniversario

Por su parte, el presidente de la Real Asociación, Antonio Fernández-Pacheco, ha subrayado la importancia de que esta edición coincida con una efeméride tan especial como el 150 aniversario de la entidad.

Recordando así que "cada pañuelico adquirido no solo mantiene viva una tradición, sino que contribuye directamente a proyectos sociales y culturales que benefician a toda la comunidad".

Recaudación

La recaudación obtenida se destinará íntegramente a la obra social y cultural de la Real Asociación Virgen de los Llanos, reforzando su labor de apoyo a iniciativas solidarias, educativas y de promoción cultural en la ciudad.

La Camarera Mayor de la Virgen de los Llanos, Encarnación Cañamares, y la responsable de la Obra Social y Cultural, Caridad Navarro, también han estado presentes en el acto, en el que se ha resaltado el valor de una propuesta que, según han apuntado, "se ha consolidado como una tradición que combina devoción, cultura y solidaridad".

Apoyo necesario

El "Pañuelico Solidario" cuenta desde sus primeras ediciones con el respaldo de la Fundación Globalcaja, y ha conseguido despertar un amplio interés entre vecinos, visitantes y miembros de la comunidad.

A través de este emblema encuentran una forma de participar en la feria de la ciudad mientras contribuyen a una causa solidaria.