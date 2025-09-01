Cuenta atrás para la Feria de Albacete 2025: más de 350 actividades, conciertos, grandes corridas de toros...

Ya ha arrancado la cuenta atrás para la esperada Feria de Albacete 2025. Este lunes, el alcalde, Manuel Serrano, ha presentado la programación de una celebración declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional que tendrá lugar entre el 7 y el 17 de septiembre.

El regidor ha detallado que el programa cuenta con más de 350 actividades para todas las edades, con eventos específicos para jóvenes de entre 14 y 18 años, con la zona 'Joven Fest' en la carpa de las verbenas y con DJ durante los días 11, 12 y 13 de septiembre.

Un programa de una feria "internacional y accesible" que incluye una gran gama de conciertos en la Carpa Viva y en la Caseta de los Jardinillos, con artistas como Antoñito Molina, Estrella Morente, Pastora Soler, Paloma San Basilio, Rosario, Francisco, Tamara o Los Manolos. Y también habrá "una gran Feria Taurina y una intensa Feria Deportiva".

Cartel de conciertos de la Feria de Albacete.

Serrano ha detallado que, aunque el núcleo central de los actos previstos se desarrollará en el Recinto Ferial y sus aledaños, un año más se repetirá la programación de la Feria en los Barrios para acercar la celebración a otras zonas de la capital de provincia.

Y se ha referido a la Feria Inclusiva, que este año aumentará las horas de atracciones sin sonido para que puedan disfrutarlas los niños con autismo. "Contará con dos días de precios especiales para los más pequeños, que serán el 9 y el 17", ha adelantado.

"Principal empresa de la ciudad"

La Feria comenzará el domingo 7 de septiembre con la Cabalgata de Apertura, tras la que tendrá lugar la Apertura de la Puerta de Hierros del Recinto Ferial.

Pese a que este año solo hay un fin de semana entero de Feria, el alcalde ha mostrado convencimiento de que "no influirá en el volumen de negocio de una fiesta a la que ha definido como la principal empresa de la ciudad".

Asimismo, ha recordado que se reforzará la Seguridad en toda la ciudad y en el Colegio Feria se abre un puesto de atención de la Policía Local y de Urgencias.

Por último, ha recordado que habrá líneas de autobús municipal específicas con destino a la Feria de Albacete. Y se volverán a habilitar tres solares en distintos barrios de la ciudad para facilitar el aparcamiento gratuito, que estarán conectados con el servicio de autobús.

Campaña contra la violencia machista

Por otro lado, se ha referido a la campaña contra la violencia machista que se pondrá en marcha durante los días de celebración. Contará con material informativo, cartelería con abanicos, vasos y servilletas y la colaboración de la Federación de Rockeras y Metaleras de Mujeres de Albacete.

Además, se pondrán en marcha dos puntos violeta: uno en el Recinto Ferial con atención de 12 a 6 horas y otro en el Colegio Isabel Bonal en la Avenida Julio Carrilero con atención 24 horas.