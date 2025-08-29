Acuerdo a tres bandas para que Fundación Iberdrola ilumine la fachada de la Catedral de Albacete

La Catedral de Albacete contará en los próximos meses con una nueva iluminación ornamental exterior que permitirá resaltar aún más la belleza de este emblemático edificio y reforzar su papel como seña de identidad de la ciudad.

El proyecto será posible gracias al convenio de colaboración aprobado este viernes por la Comisión Informativa de Hacienda entre el Ayuntamiento, la Fundación Iberdrola España y la Diócesis de Albacete.

El alcalde, Manuel Serrano, ha destacado que esta actuación responde al compromiso de su equipo de gobierno con la recuperación y promoción del patrimonio histórico y artístico de la ciudad.

"Nuestra Catedral lucirá una iluminación que ensalzará su valor arquitectónico, pondrá en relieve su importancia como una de las grandes joyas patrimoniales de Albacete y reforzará su papel como símbolo de identidad para vecinos y visitantes", ha señalado.

Acuerdo

El convenio establece que la Fundación Iberdrola España se encargará de la redacción del proyecto técnico, la dirección de obra, la adquisición de las nuevas luminarias de tecnología LED y su instalación.

Estas luminarias, además de realzar la fachada de la Catedral, garantizarán un consumo energético más eficiente y sostenible.

Por su parte, el Ayuntamiento de Albacete asumirá la propiedad de las luminarias una vez finalizados los trabajos, así como el mantenimiento de todas la instalación y el coste de la energía eléctrica.También se ocupará de gestionar los accesos exteriores a las empresas contratadas para la ejecución del proyecto.

La Diócesis de Albacete, como tercera parte firmante, será responsable de obtener las autorizaciones y licencias necesarias para llevar a cabo la intervención en el recinto de la Catedral y facilitará los accesos interiores a las empresas que realicen las obras.

El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga, y contempla la creación de una Comisión de Seguimiento con representantes de las tres instituciones.

Este órgano velará por el cumplimiento de acuerdo, la correcta ejecución del proyecto y la coordinación de los actos institucionales de presentación pública.

Agradecimientos

Manuel Serrano ha querido agradecer de manera especial a la Fundación Iberdrola "su apuesta inequívoca por Albacete, por la cultura y por el desarrollo energético sostenible", así como a la Diócesis "la labor constante que realiza para preservar y cuidar de nuestro patrimonio histórico-artístico con responsabilidad".

Con esta iniciativa, la Catedral de Albacete se sumará a la lista de monumentos españoles que han sido realzados mediante proyectos de iluminación ornamental impulsados por la Fundación Iberdrola, consolidándose como un referente cultural y espiritual en la ciudad.