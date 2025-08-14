Núñez exige a Page que "recoja las promesas incumplidas con Hellín" en los presupuestos regionales de 2026

El presidente del PP en la región, Paco Núñez, ha exigido a Emiliano García-Page que "recoja las promesas incumplidas con Hellín" en los presupuestos regionales de 2026 porque "serán los últimos que va a ejecutar, los del año 2027, los voy a ejecutar yo".

Así lo ha puesto de manifiesto en su visita a Hellín (Albacete) donde ha mantenido una reunión con el alcalde, Manuel Serena con quien ha dado un repaso a las necesidades del municipio albaceteño que son competencia directa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

"Vamos a trabajar para que los compromisos adquiridos por el Partido Socialista con Hellín se cumplan", ha subrayado Núñez.

Paco Núñez y Manuel Serena en Hellín (Albacete). PP C-LM

A este respecto, ha desgranado las principales medidas que debe aplicar el Gobierno regional en la localidad. "Es urgente la conexión por carretera entre pedanías, es urgente la implantación del Servicio de Hemodiálisis en el Hospital Comarcal de Hellín, tal y como se aprobó hace un año en las Cortes con los votos del PP y PSOE hace un año y también la implantación del centro de formación en el sector industrial que prometió Page", ha señalado el líder de los 'populares' en la comunidad.

Por su parte, Manuel Serena ha agradecido a Paco Núñez su visita y ha recordado que todas estas necesidades fueron comprometidas verbalmente por el presidente de Castilla-La Mancha en los últimos años.

"Solo pedimos que se plasmen en el próximo borrador de Presupuestos de la Junta", ha concluido el alcalde de Hellín.