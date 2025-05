Emilio Sáez, reelegido secretario general del PSOE en Albacete: "La ciudad volverá a ser socialista"

La Agrupación Local del PSOE en Albacete ha celebrado este sábado una asamblea extraordinaria en la Casa del Pueblo, donde Emilio Sáez Cruz ha sido reelegido secretario general con un amplio respaldo de la militancia: un 97,1 % de los votos. Arropado por representantes institucionales, organizaciones sociales, sindicatos y militantes, Sáez ha reafirmado su compromiso con el partido y ha fijado como prioridad la recuperación del Gobierno municipal en las próximas elecciones de 2027.

Durante la cita, además de renovar la dirección local del partido, se ha elegido también a los nuevos representantes de la Agrupación Local en el Comité Provincial y ha quedado configurada la nueva Comisión Ejecutiva Municipal, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Antes de que comenzara la asamblea, el secretario general del PSOE en la provincia, Santiago Cabañero, ha puesto en valor el legado de los anteriores alcaldes socialistas de la ciudad, desde Salvador Jiménez hasta el propio Emilio Sáez, pasando por Carmina Belmonte, Manuel Pérez Castell, Carmen Oliver y José Jerez.

"Cuando estuvieron al frente del Gobierno municipal, se atrevieron, arriesgaron, soñaron ciudad e hicieron que nos fuera mejor", ha señalado, destacando que el actual equipo de Gobierno del Partido Popular "vive de la herencia que le dejamos y gobierna por inercia, sin ideas propias".

Cabañero se ha mostrado convencido de que el PSOE volverá a liderar el Ayuntamiento de Albacete y ha deseado "toda la suerte del mundo" a Emilio Sáez y a su nueva Ejecutiva municipal, "un equipo renovado, con nuevas ilusiones, con nuevos impulsos para que esta ciudad tenga lo que se merece al frente: alguien que la quiera, que la lidere y que sea capaz de impulsar a este país, a esta región, a esta provincia y a esta ciudad hacia adelante".

Durante la asamblea han tomado la palabra el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA), Francisco Javier Gómez; el secretario provincial de CCOO, Paco Gómez; y el secretario provincial de UGT, Francisco Javier González.

Además, han saludado con vídeos la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Patxi López; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, y el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro.

“Una agrupación viva y con ganas de volver”

Tras conocer los resultados, Emilio Sáez ha agradecido a las personas que han trabajado para que el acto haya sido un éxito, y ha tenido palabras de reconocimiento para sus compañeros y compañeras de Ejecutiva, del Grupo Municipal y del Partido y, especialmente, para su familia. "Vuestra entrega y compromiso son el motor del PSOE", ha asegurado.

El reelegido secretario general ha afirmado que la de Albacete es "una agrupación viva, unida y comprometida con la ciudadanía", indicando que "nos reencontramos en esta Casa del Pueblo para recargar pilas y prepararnos para dar la batalla, porque en mayo de 2027, Albacete volverá a ser socialista".

El líder socialista ha criticado duramente la gestión del Partido Popular y del actual alcalde, Manuel Serrano, a quien ha acusado de "haber apagado la ciudad" y de "vivir de la inercia de los proyectos heredados del anterior equipo de Gobierno".

"Lo poco que hace Serrano es fruto de la herencia que le dejamos. Hoy no se hacen viviendas, no se crean nuevas zonas industriales, no se dinamiza la ciudad. No hay puente de Campollano, ni plataforma logística, ni Palacio de Deportes. Albacete se ha parado", ha denunciado.

Asimismo, ha criticado lo que considera una "perversión democrática", al recordar que Manuel Serrano gobierna con el apoyo de tres tránsfugas de Vox, "a los que paga 400.000 euros en sueldos, comprando su voto a espaldas de la ciudadanía".

"El PSOE es la única alternativa seria, responsable y comprometida para transformar Albacete. No podemos resignarnos ni permitir que la ciudad siga secuestrada por un Partido Popular sin rumbo, apoyado en la ultraderecha", ha afirmado el último alcalde socialista hasta la fecha de la ciudad de Albacete.