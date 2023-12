Candela, la doble de Aitana que confunde hasta a los programas de corazón

A veces las cosas no son lo que parecen y las exclusivas tampoco. Y si no que se lo digan a Candela López. Esta enfermera de Albacete "alucinó" cuando en el programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles' emitieron este jueves unas imágenes suyas paseando por Madrid asegurando que se trataba de una grabación "en exclusiva" de la cantante Aitana Ocaña.

"Me suelen confundir bastante con ella y no me molesta porque la admiro mucho", aseguraba la joven de 22 años, quien confesaba que a pesar de estar relativamente acostumbrada a que la paren por la calle, la situación nunca había llegado tan lejos.

La primera que se dio cuenta de la confusión fue su abuela. "Me escribió por WhatsApp diciéndome que me había visto por la tele y al principio no entendía nada pero cuando busqué el programa aluciné de verme paseando con mi novio. Enseguida la llamé y la verdad es que nos reímos muchísimo", reconocía.

Curiosamente, Candela y su pareja se encontraban en Madrid para acudir al concierto que ofreció Aitana en la noche del miércoles. Al día siguiente, aprovecharon para pasar el día por la capital y pasear por sus calles más céntricas.

"Es cierto que vi que una persona sacaba el móvil y me grababa pero no le di importancia. Supongo que como a esa hora Aitana estaba en Madrid la grabación llegó al programa y la dieron por buena creyendo que era ella", añade.

Pero esta no fue la única ocasión en la que Candela fue blanco de los objetivos. En el mismo concierto recuerda que "muchas chicas se acercaron a mí e incluso se fotografiaron conmigo".

Candela no esconde que el parecido con la barcelonesa siempre ha estado ahí aunque al principio "no me lo tomaba en serio". No obstante, a raíz de su nuevo corte de pelo comenzó a observar como la empezaban a parar por las calles de Albacete. Esta situación ha ido a más estos días en Madrid. "Pasamos junto a la cola de Doña Manolita y mucha gente se me quedaba mirando", explica la albaceteña, quien admite que en algunas ocasiones llega a pasar "un poco de vergüenza".

Conocer a Aitana, el sueño de su vida

Este tipo de circunstancias no disgustan en absoluto a Candela por su admiración hacia Aitana. Es más, tiene claro que conocerla sería el "sueño de mi vida".

"La admiro muchísimo y la sigo desde sus inicio en Operación Triunfo porque me parece una persona maravillosa. Para mí llegar a estar con ella en algún momento sería lo más", sostiene con emoción esta 'Aitana albaceteña'.

