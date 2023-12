La Academia de Infantería de Toledo se viste de gala para rendir homenaje a la Inmaculada

La Academia de Infantería de Toledo ha vuelto a celebrar este viernes, un año más, la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona del arma, en un acto que ha presidido el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Alejandro Gonzalo Escámez Fernández.

El acto castrense, que se ha desarrollado en la plaza de Armas de la academia, ha sido copresidido en la parte civil por el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, por la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, y por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

También han asistido representantes de instituciones y entidades de la región, entre ellos el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, y el diputado regional de Vox, David Moreno, entre otros parlamentarios, concejales del Ayuntamiento de Toledo y responsables políticos.

Al acto ha asistido también un numeroso público, entre familiares e invitados a la celebración, entre los que como cada año ha estado una representación del municipio de Empel (Países Bajos), donde se produjo el milagro por el que la Inmaculada Concepción fue adoptada como patrona del arma de Infantería, en un episodio bélico protagonizado en 1585 por los Tercios españoles durante la Guerra del los 80 años.

El director de la Academia de Infantería de Toledo, el coronel Álvaro Díaz Fernández, les ha agradecido que desde la localidad neerlandesa se haya regalado al centro "una preciosa bandera", que está colocada en la balconada principal del edificio, así como el esfuerzo que les supone "venir todos los años para pasar simplemente un ratito con nosotros".

La mejor infantería del mundo

El coronel Díaz Fernández ha agradecido también la presencia de las autoridades militares y civiles que han asistido al acto, y de forma muy especial a las autoridades de Toledo, que con su asistencia "han demostrado, una vez más, ese vínculo indestructible que existe entre la sociedad toledana y su Academia".

Asimismo, ha mostrado su agradecimiento a todas las personas que han asistido al acto castrense, así como a los oficiales, suboficiales, alumnos, y personal de tropa y civil de la Academia de Infantería, a los que ha dado la bienvenida "a la cuna de la mejor infantería del mundo, la suya, la española".

Carlos Velázquez, Francisco Tierraseca y Esther Padilla han copresidido el acto castrense.

Y ha mandado un saludo muy cariñoso "a todos aquellos infantes que hoy están haciendo grande el nombre de España muy lejos de nuestras fronteras", entre los que se encuentra una persona muy querida en el centro como es su antecesor en el cargo, el teniente coronel Alfonso Armada, y ha deseado "que la Virgen les permita regresar a casa y poder decir: misión cumplida, sin novedad".

Durante las palabras que ha dirigido a los asistentes, el director del centro no sólo se ha referido a las grandes gestas que ha protagonizado la Infantería española, sino como ha comentado "a las cosas que no aparecen en los libros de historia, en las cosas del día a día y que nadie me las ha tenido que contar, porque yo lo he visto con mis propios ojos".

En este contexto, ha valorado el trabajo que hacen todas las personas relacionadas con la Academia de Infantería, así como la disposición de los alumnos del centro, a los que ha definido como "un grupo de lo más escogido de la juventud española, con ideales, con principios y con valores", que han decidido "abrazar ua vida de renuncias y sacrificios" para servir a la sociedad.

Sigue los temas que te interesan