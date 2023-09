Alba Redondo inaugura en Albacete los campos con su nombre: "Estoy muy orgullosa"

La albaceteña Alba Redondo se ha mostrado "muy orgullosa" de que los campos de fútbol de césped artificial del complejo municipal 'Carlos Belmonte' lleven su nombre. Un hecho que se ha oficializado este viernes en un acto protocolario en el que ha estado presente el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano.

"Tenía muchas ganas de volver a Albacete, recibir el calor de mi familia y de toda la gente, por lo que me siento agradecida, afortunada y orgullosa de ser albaceteña, como he dicho tantas veces".

Asimismo, la jugadora ha definido el éxito de la Selección española como "un punto de inflexión y un paso más allá de lo que veníamos haciendo. Ser un referente para las futuras futbolistas es más un orgullo que pesar".

Redondo ha acudido al acto con su medalla de campeona colgada al cuello, valorando que más allá de los reconocimientos y los títulos "haya pancartas" con su nombre. "Que me haya recibido y apoye tanta gente me encanta y me siento abrumada de tanto cariño recibido".

"Una de las nuestras"

Por su parte, el alcalde Manuel Serrano ha expresado "el orgullo que nos supone a todos que Alba Redondo sea una de las nuestras, nos haya hecho vibrar tanto y que sea campeona del mundo del fútbol".

Además, ha recordado que "desde hace días, Alba Redondo es Hija Predilecta de Albacete". Recibirá la condecoración el Día de Albacete, el próximo 9 de noviembre, en una gala que acogerá el Teatro Circo.

⚽️🥇Nuestra futbolista más internacional, @AFerrer_10 ya tiene con su nombre los campos de fútbol que la vieron crecer como deportistas, los 4 que hay situados detrás del Carlos Belmonte.



🏆Todo un orgullo para Albacete contar con una campeona del mundo con grandes valores pic.twitter.com/343EZoExdr — Manuel Serrano (@Selopezmanuel) September 1, 2023

Sigue los temas que te interesan