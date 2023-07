Feijóo construirá la autovía entre Albacete y Jaén si gobierna, según Núñez

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que el próximo Gobierno de Alberto Núñez Feijóo recuperará el presupuesto para el desarrollo de la A32 entre Albacete y Jaén, una inversión vital para el futuro de Castilla-La Mancha y de Andalucía que fue "eliminada" por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo ha indicado en un encuentro entre alcaldes y portavoces de los municipios afectados por los retrasos de la A32 entre Albacete y Linares, junto a la candidata al Congreso de los Diputados, Carmen Navarro.

Núñez ha recordado una reunión que mantuvo con el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que certificó el presupuesto para la A32 en los últimos presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy, que supuso "una alegría" para la provincia porque son unas "obras muy necesarias".

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha lamentado que la moción de censura "lo paró" y "hemos perdido 5 años", por lo que hay pueblos de la Sierra de Alcaraz que "no pueden seguir perdiendo más tiempo". "Es una pérdida de miles de oportunidades porque decenas de jóvenes tienen que salir de sus pueblos porque no tienen oportunidades para desarrollar sus proyectos y decenas de empresas no instalan sus empresas porque miran con incertidumbre el desarrollo de esta infraestructura".

Núñez ha incidido en que quien eliminó el presupuesto para la A32 fue Sánchez y el PSOE y quien puede recuperar esta infraestructura e "impedir más tiempo en la Sierra es Feijóo y el PP". Por ello, ha pedido "aunar el voto en Feijóo para conseguir un gobierno estable y serio".

Cara a cara Sánchez-Feijóo

Por otro lado, Núñez se ha referido al cara a cara que protagonizarán esta noche Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Así, ha dicho que se verán "dos figuras políticas radicalmente distintas".

"Hoy veremos a un candidato como Feijóo moderado, sereno, educado, sin un solo insulto, lleno de verdad y de talante frente a las mentiras, poses impostadas y las puestas en escena forzadas que nadie cree de Sánchez", ha indicado.

A juicio del presidente del PP-CLM, Feijóo es un candidato "con serenidad, moderación, diálogo, consenso y verdad en las propuestas que va a demostrar que tiene un proyecto sólido y de futuro para el país".

El debate será "clarificador para los españoles", ha añadido Núñez, porque se verán las dos únicas posibilidades de gobernar. "O Sánchez con el comunismo, Bildu y ERC o un Gobierno de Feijóo con estabilidad y rigor que quiere devolver el sentido común, la sensatez y profesionalidad a la política española".

