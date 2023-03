El estadio Carlos Belmonte de Albacete entrará en una nueva era con su reforma integral

Tras meses de críticas y sanciones acumuladas, el Carlos Belmonte tendrá nuevo videomarcador y una iluminación renovada y acorde a la normativa de LaLiga en las próximas semanas. Así lo han anunciado el Ayuntamiento de la capital y la Sociedad Anónima Deportiva Albacete Balompié este viernes, donde han presentado además una reforma integral del estadio.

Se trata de 'El Belmonte de las nuevas generaciones', un proyecto de rehabilitación del estadio municipal que tendrá un presupuesto inicial de nueve millones de euros, financiados al 50 por ciento por el Consistorio y el club, así como con el apoyo económico de la Diputación provincial y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El nuevo campo será una realidad para la temporada 2025/2026 y, entre las novedades, contará con una fachada renovada, más accesos y nuevas zonas VIP.

Así, según ha detallado el vicepresidente y consejero delegado del club manchego, Víctor Varela, la fachada se incrementará en cuatro metros de altura, se ampliará el número de tornos para evitar retenciones, la grada visitante tendrá accesos, baños y bar propios y se crearán nuevas experiencias VIP y un palco presidencial.

Rueda de prensa sobre la remodelación del Estadio Carlos Belmonte.

Además, no descartan instalar un segundo videomarcador ni techar todo el estadio, aunque por el momento es inviable presupuestariamente y el Ayuntamiento será quien asuma toda la parte de seguridad y normativa, mientras que el club se encargará de las mejoras sustanciales y embellecimiento del área.

Para hacer las ampliaciones necesarias, dado que el Carlos Belmonte está pegado a las piscinas municipales, se absorberá el suelo vinculado a las pistas de tenis y pádel del IMD. En este sentido, la entidad se ha comprometido a asumir el coste derivado de trasladar dichas instalaciones a otro suelo dotacional que cederá el Consistorio.

Estadio Carlos Belmonte.

"Una inversión muy importante"

"El estadio crecerá hacia la Circunvalación y la parte trasera de tribuna-marcador. Ya tenemos varias opciones para trasladar las pistas de tenis, estamos estudiando las inmediaciones del Jardín Botánico o el paseo de la Cuba, pero todavía no está decidido", ha señalado el alcalde, Emilio Sáez.

Para hacer realidad el proyecto, el Ayuntamiento concederá una concesión del estadio al club de entre 50 y 75 años. "El Alba va a hacer una inversión muy importante y necesita garantías de que van a poder hacer uso del estadio, al margen de que se sigan organizado otros eventos culturales o deportivos en él", ha dicho el primer edil.

Mejorarán a la Ciudad Deportiva

El proyecto también incluye la mejora de la carretera de acceso a la Ciudad Deportiva 'Andrés Iniesta'. "La vía para acceder a la Ciudad Deportiva es una carretera pequeña e insegura por la que semanalmente pasan cerca de 500 familias para llevar a sus hijos, además de autobuses, por ello es necesario remodelar ese camino y que tenga doble carril que permita llegar de forma segura a las instalaciones", ha explicado Sáez.

"Es una demanda histórica que se lleva haciendo desde el año 98", ha apuntado Varela.

Todo un proyecto deportivo que, según el alcalde, "no se presenta porque vengan elecciones, sino que se presenta ahora porque es cuando se puede".

Sobre las críticas recibidas por el mal estado del marcador y la iluminación, Sáez ha declarado que "lo ha pasado mal" y que no esperaba que se demorara tanto. "Yo salí al balcón con Víctor y anuncié que iba a cambiar el marcador y las luces, pero no pensaba que el proceso de contratación era tan lento. Lo he llevado mal, pero lo llevaré bien cuando lo vea puesto".

A preguntas de los medios sobre el proyecto del Albacete Arena, el alcalde ha detallado que ya se han invertido cerca de 700.000 euros para comprar el suelo junto al José Copete, un espacio que da la posibilidad de crear un parking subterráneo, y que se está trabajando en el anteproyecto para que se licite lo antes posible.

