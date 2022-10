La oscura desaparición de Mari Cielo Cañavate: una incógnita sin resolver 15 años después

"Esta herida no se va a cerrar nunca. Seguimos luchando y no vamos a parar hasta saber la verdad". Son palabras de Rosa Cañavate, hermana de Mari Cielo, una mujer de Hellín (Albacete) que desapareció hace 15 años y de la que todavía no se sabe nada. Poco antes le había confesado a su padre que tenía miedo de Francisco, un hombre casado y 20 años mayor que ella con quien mantenía una relación sentimental . «Si desaparezco, ¿me buscarás?», fueron las últimas palabras que escuchó de su hija.

Mari Cielo tenía 36 años y dos hijos, uno de 11 y otro de 16. La mañana del 10 de octubre de 2007 dejó al pequeño en el CEIP Isabel la Católica de la localidad y en la puerta le dijo a su hermana que había quedado con Francisco. "Yo soy la última persona que la vio. Se despidió como siempre y me dijo que por la tarde íbamos a comprar y cenábamos juntas", relata Rosa. Pero llegó la hora de la salida del colegio y no apareció.

"Empecé a llamarla por teléfono y estaba apagado, así que fuimos a buscarla a su casa. Llamamos a los bomberos para que abriesen la puerta pero como tardaban mucho en llegar rompimos los cristales. Ella tenía asma y pensamos que había sufrido un ataque, pero al entrar vimos que no estaba allí y que todo seguía igual", recuerda su hermana, que ve imposible que se fugase por voluntad propia porque "amaba a sus hijos por encima de todo".

Mari Cielo junto a sus niños.

"Quería romper con él"

Francisco Ramírez tenía 56 años y vivía en Pozohondo, un pueblo a 30 kilómetros de Hellín. Ambos se habían conocido en 2004 y mantenían una relación en secreto porque él estaba casado, aunque ella le insistía en que dejara a su esposa y se fuesen a vivir juntos. Precisamente por eso, por intentar romper el matrimonio de sus padres, uno de los hijos de él la había amenazado de muerte.

"La mujer la estaba llamando todo el día y el hijo la tenía entre ceja y ceja. Yo le decía constantemente que esa relación no le llevaba a ninguna parte, que no la veía feliz. Ella lo admitía", explica Rosa. Viendo que el tiempo pasaba y que todo seguía igual, Mari Cielo se convenció de dejarlo. "Llevaba unos días cambiada y me dijo que quería romper con él".

Según cuenta, Francisco encariñó a su hermana con regalos y viajes, pero "sus intenciones nunca fueron buenas". "Todos los días le traía algo. Flores, perfumes, joyas... Le hacía ver que la quería, pero yo creo que no tenía intención de divorciarse". De hecho, asegura que Mari Cielo apareció con un ojo morado en varias ocasiones e incluso una noche -cuando ya había tomado la decisión de poner fin a la relación- le llegó a confesar a su padre que tenía miedo.

"Estábamos cenando todos juntos y le pidió que la buscase si le pasaba algo. Él le preguntó si tenía algún problema, pero enseguida desvió la conversación. Unos días después desapareció y no nos dejó ninguna pista a seguir", relata Rosa, que tuvo que esperar 48 horas para poner la denuncia.

Foto de Mari Cielo cedida por la familia.

Varios testigos la vieron el Pozohondo

La familia de Mari Cielo sospechó de su compañero sentimental desde el primer momento. Antonio, su padre, fue a verlo en cuanto se enteró de la noticia pero aseguró no haber estado con ella en todo el día, aunque varios testigos dijeron que la habían visto esa mañana con él en Pozohondo.

El primero de ellos la vio sobre las 10:00 en el coche de Francisco e incluso cruzó la mirada con ella. Otros señores declararon haberla visto en una rotonda -a unos 200 metros de una finca de su propiedad- con la cabeza cabizbaja y sujeta con el cinturón de seguridad como si fuera sin vida. Sin embargo, Francisco explicó en el juicio que ese día acudió a la casa de Mari Cielo pero ella no estaba allí, por lo que decidió volver a su pueblo. Y en el coche no llevaba a una mujer, sino a un hombre de nacionalidad rumana a quien recogió haciendo autostop.

Absuelto al no aparecer el cuerpo

El 30 de noviembre de 2011, un jurado popular le condenó por homicidio y le cayeron 15 años de prisión, pero recurrió la sentencia al Tribunal Superior de Castilla-La Mancha y el Supremo ratificó. Lo absolvieron argumentando que como no había aparecido el cadáver y tampoco había confesado el crimen, no había delito. Por lo que tan solo estuvo cuatro meses en la cárcel. Pero la familia está convencida de que él es el culpable. "Tiene una fragua y hemos pensado que hasta la pudo quemar", cuenta Rosa.

"Que unos padres tengan que partir al otro mundo sin saber dónde está su hija es difícil. A día de hoy solo queremos que nos diga la verdad. Ya nos da igual si va a la cárcel o no, pero queremos saber qué ha pasado con mi hermana para quedarnos tranquilos, porque no hemos tenido un duelo, no hemos podido llevarle flores ni llorarle en nigún sitio", dice. La familia ya ha perdido la esperanza de encontrarla, pero no ha bajado la guardia ni un solo día y solo espera conseguir alguna pista más para cerrar este capítulo tan doloroso.

Mari Cielo en una cena familiar.

"Mari Cielo era una persona con muchas ganas de vivir y siempre se preocupaba por sus hijos y por nosotros, así que es imposible que desapareciese por su propio pie. La echamos mucho de menos porque era el pilar de la familia. Muy alegre, guapa, llena de vida... Y lo que más me duele es que sus niños no han podido disfrutar de ella. Han pasado muchos años, pero tú los miras y todavía ves la tristeza en sus ojos", concluye.

El próximo sábado 15 de octubre, con la intención de recordar a Mari Cielo y seguir apoyando a su familia, la Asociación SOS Desaparecidos llevará a cabo una jornada abierta al público en el Teatro Victoria de Hellín. Será un acto de sesibilización compuesto por varias conferencias en la que, además de abogados, periodistas y profesionales especializados en desapariciones y violencia de género, intervendrá la familia de la desaparecida. Al finalizar, se plantará un árbol en su memoria en el parque municipal de la localidad.

Desaparecidos en Castilla-La Mancha Sin pistas sobre su paradero. Un total de catorce personas forman la lista de desaparecidos en Castilla-La Mancha. Ana Belén, Mari Cielo, Fausto Iván, Diana Katherine, Roberto, Enmanuel, Jesús María, Jesús, Keyra, Ana Isabel, Yamina, Antonio David, Aliel y Juan Miguel. Catorce nombres y catorce historias diferentes, pero con algo en común: a todos ellos se les ha perdido el rastro y a día de hoy siguen en paradero desconocido. En España, durante el año 2021 se interpusieron un total de 22.285 denuncias correspondientes a 14.777 personas, lo que supone una media de 61 denuncias al día por desaparición.

