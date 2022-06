Desayuno a ciegas, charlas y un curso de verano: propuestas de la ONCE en Albacete

Un desayuno a ciegas, así como charlas informativas con ópticos, oftalmólogos, optometristas y niños y un curso de verano protagonizarán el XXXI Día de la ONCE de Albacete bajo el lema 'Los colores son valores', que se celebrará en diferentes localidades de la provincia de Albacete desde el próximo 20 de junio hasta el 6 de julio.

Así lo ha avanzado este viernes la diputada de Servicios Sociales, Juani García; junto al director de la ONCE, Javier Álvaro; y la consejera territorial de la organización en Castilla-La Mancha, Cristina Abarca, según ha informado la Diputación de Albacete en nota de prensa.

La responsable provincial ha reiterado el apoyo de la Institución con el que ha contado esta cita y ha agradecido que hayan elegido "esta casa" para dar a conocer un proyecto tan importante para la organización, ya que se trata de un periodo en el que ésta puede acercar a la sociedad tanto las actividades que desarrolla durante todo el año como los retos que afrontan en el día a día.

De igual modo, ha señalado que con esta iniciativa se pretende concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de avanzar en materia de la accesibilidad e igualdad de oportunidades, dos máximas por las que también trabaja la institución que preside Santi Cabañero.

"La ONCE es una organización imprescindible en la vida de la sociedad española", ha afirmado García, destacando, a su vez, la importancia de estas actividades de sensibilización, empatía y solidaridad que llegarán a tres localidades albacetenses como Tarazona de la Mancha, Chinchilla de Montearagón y Villarrobledo.

Así, García ha explicado que el desarrollo de estas propuestas en este territorio permitirá que se conozcan con más profundidad los servicios, el apoyo y la ayuda que esta organización ofrece para mejorar la calidad de vida de personas ciegas, con resto visual o con discapacidad.

Semana de actividades

Por su parte, al director de la ONCE en Albacete, Javier Álvaro, que ha subrayado que la Diputación es "el mejor sitio" para presentar esta semana de actividades para llevar al conjunto de la ciudadanía de la provincia la labor que realiza la organización.

Así, ha detallado que el tradicional logo ya incluye el amarillo, "color del sol que sale para todos y símbolo de la igualdad de oportunidades"; el verde, "color de la ONCE, que ha impulsado la inclusión social y defiende esa igualdad de oportunidades para personas ciegas"; el rojo, "color de la Fundación ONCE porque no queremos dejar a nadie atrás"; el azul, "color de Ilunion --grupo de empresas sociales de la organización-- que quiere tender la mano para crear riqueza y oportunidades"; y el blanco en el bastón "como símbolo de la autonomía personal".

Una elección cromática en sintonía con los valores de la ONCE que progresa y avanza a la sociedad, tal y como ha destacado el director de esta organización, recordando que este grupo es el cuarto empleador público del país, atendiendo a más de 600 personas solo en Albacete y, por ello, ha animado a toda la ciudadanía que lo necesite a recurrir a los recursos de la organización, destacando que esta semana de actividades y sensibilización también está planteada en esta dirección.

Sesibilizar e informar

Por otro lado, el director de la ONCE, Javier Álvaro, ha explicado que esta programación comenzará con una sesión informativa en el CEIP 'Eduardo Sanchiz' de Tarazona de la Mancha, que tendrá lugar el próximo 20 de junio, aludiendo a la importancia que tiene conectar con la comunidad educativa para concienciar a la sociedad de que todos deben tener, desde las diferencias de cada uno, "igualdad de oportunidades", al tiempo que ha recordado que en la provincia trabajan con unos 60 escolares con discapacidad visual grave.

Un día después, el 22 de junio, a las 11.00 horas, se organizará un 'Desayuno a ciegas' en Ilunion 'El Robledillo' en Villarrobledo, una residencia de personas mayores perteneciente al grupo de empresas sociales de la ONCE. Así, el próximo 21 y 22 de junio, bajo el lema 'Si tienes baja visión ven a la ONCE', están previstas sendas charlas con oftalmólogos, ópticos y optometristas de la provincia para hablar del catálogo de los servicios sociales que ofrece esta organización, así como de la población a la que atiende. Estas propuestas se realizarán en la sede de la organización en Albacete a las 17.00 horas.

A estas actividades se sumará el próximo 5 de julio en Chinchilla de Montearagón una mesa redonda para abordar los 'Aspectos Sensoriales con Capacidades Diferentes', en la que se charlará sobre cocina y ceguera y, el 6 de julio, en el Teatro Auditorio José Saramago se dará lugar a una actuación a cargo de 'La Ruina Teatro', que representará 'Una hora Lorca' para fomentar la cultura para las personas con discapacidad.

Por último, se realizará el curso de verano 'Discapacidad, capacidad jurídica y apoyos: luces y sombras de la Ley 8/2021', de la Universidad de Castilla-La Mancha y contará con la participación de responsables de la ONCE.

Apuesta por la formación y el empleo

En este sentido, la diputada de Servicios Sociales ha subrayado que, con más de 80 años de historia, desde la ONCE renuevan a diario su vocación de servicio público, destacando su apuesta por la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Cuestiones vitales, como ha apuntado García, para avanzar en su inclusión social, impulsar su autonomía y favorecer su calidad de vida.

Además, ha recordado que esta organización es el principal empleador de personas con discapacidad en España y ha explicado que este Grupo Social emplea a unos 2.800 trabajadores y trabajadoras en Castilla-La Mancha, así como unos 350 en Albacete, de forma directa o indirecta, "siendo más del 30 por ciento personas con discapacidad", un porcentaje del cual la mitad corresponde a mujeres.

"Esto es muy importante porque las mujeres con discapacidad son un colectivo especialmente vulnerable, porque sufren una doble discriminación y se les cierran muchas puertas que la ONCE abre", ha indicado la diputada de Servicios Sociales, recordando que el Grupo Social ONCE se comprometió a finales de 2021 con el Gobierno de España a generar 25.000 empleos para personas con discapacidad en los próximos 10 años y a realizar 100.000 formaciones para impulsar su acceso a un puesto de trabajo.

En este sentido, García ha remarcado el orgullo que siente esta provincia y la propia Diputación por la labor que realiza esta organización y ha animado a la sociedad a seguir colaborando con ella, asegurando que contribuyen "a abrir puertas, a derribar barreras y a crear ilusiones".

