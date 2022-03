Unas 150 personas protestan en Albacete contra la "nueva traición al pueblo saharaui"

Unas 150 personas han acudido este jueves a la Plaza de la Constitución de Albacete para “condenar la nueva traición al pueblo saharaui”, convocados por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en esta provincia.

La portavoz de esta asociación, Dori Andrés, ha sido la encargada de dar lectura a un manifiesto en el que ha insistido en que "no debería haber en España un solo político que carezca de la suficiente sensibilidad como para no entender que el problema en el Sáhara Occidental es una cuestión no resuelta".

En declaraciones previas a los medios de comunicación, Andrés ha manifestado: "No pedimos, como tampoco se pide desde el Frente Polisario, que se caiga en la ilegalidad internacional, pero sí que se respete la legalidad vigente".

Ha defendido que "esa legalidad, esa normalidad, indican que son las partes directamente implicadas -Marruecos y el Frente Polisario- los que deben negociar el futuro del Pueblo Saharaui" y ha incidido en que esa negociación debe hacerse "sin intermediarios que favorezcan y den por buena una nueva invasión del Sáhara Occidental por parte de Marruecos".

En su opinión, ha considerado que el Gobierno ha podido "ceder al chantaje de Marruecos" por Ceuta y Melilla pero ha avisado que "si es así, vendrán más chantajes".

“Nos venden por el gas”

Por otro lado, Daaya Mohamed, saharaui que reside en esta provincia desde 1995, ha lamentado que "esta es la primera traición oficial" y ha apuntado que "al menos ahora nos venden por algo más caro, por el gas".

"En 1975 nos cambiaron por el Rey y su estabilidad, hoy por el gas, hemos valido más", ha indicado esta ciudadana saharaui, que ha detallado que "el pueblo español siempre nos da los abrazos, pero los gobiernos nos clavan por la espalda. España tiene estas dos monedas".

La concentración, en la que se han presentado pancartas exigiendo un "referéndum por el Sáhara", ha terminado al grito de "Sáhara libre ya" y entre aplausos.

En la protesta se han dado cita representantes como los concejales del PP en el Ayuntamiento de la capital María Gil y Francisco Navarro; y el coordinador provincial de IU, Daniel Martínez.

