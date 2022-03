Los saharauis en Castilla-La Mancha ante el giro de Sánchez: "Nos han vuelto a traicionar"

"No logramos entender que se actúe en contra de los derechos humanos". Limam Khalil, delegado del Frente Polisario en Castilla-La Mancha, no deja de preguntarse una y otra vez por qué Pedro Sanchez apoya ahora la propuesta de Marruecos sobre la automía del Sáhara Occidental y cierra la puerta al referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Un inesperado giro que ha cambiado la histórica posición de España y que ha generado grandes desacuerdos incluso dentro del propio Ejecutivo.

"Estamos sorprendidos. España nos ha vuelto a traicionar en vez de facilitar una solución que nos permita decidir sobre el futuro de nuestro territorio", denuncia Khalil, que considera que Sánchez "ha cedido al chantaje marroquí" sin tener en cuenta la "gran injusticia" que está cometiendo. "No es un secreto que estar del lado de Marruecos supone aceptar su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Es su estrategia".

Según cuenta el delegado del Frente Polisario, "el Sáhara lleva pidiendo al Estado español -potencia colonizadora- que organice un referéndum de libre determinación desde el año 1973". Sin embargo, "siempre se ha mantenido neutral". "Hemos llegado a aceptar que no se posicione, pero no debemos olvidar que es parte del problema y que, por tanto, debería ser parte de una solución basada en el respeto", señala Khalil. "Con esta nueva postura solo deja claro que está en contra de los derechos humanos y de la legalidad".

"Es una cuestión de justicia, no de política"

Para Khalil, la independencia del Sáhara Occidental no debería ser una cuestión de política, sino de justicia. En este sentido, considera que el Gobierno "debería actuar por sentido común y no por intereses" porque "lo que está pasando allí es inmoral". "Ahora mismo, no se puede entender que alguien actúe en contra de los principios de libertad. A todo el mundo se le llena la boca defendiendo los derechos internacionales y condenando la guerra de Ucrania, pero nosotros también estamos sufriendo".

"Los saharauis no decidieron abandonar sus hogares para irse al desierto hace 45 años. Están allí porque fueron bombardearos y se vieron obligados a huir. En aquel momento no había móviles ni redes sicuales y nadie podía retransmitir lo que estaba ocurriendo. Había un silencio total, pero tanto Marruecos como Mauritania estaban cometiendo un auténtico genocidio", cuenta el delegado asegurando que "después de tanto tiempo, se siguen violando sus derechos".

No obstante, Khalil tiene claro que "no vamos a perder la fe" porque "sabemos que se está cometiendo una injusticia y que todo el arco político de España está a favor de una solución basada en el derecho de los saharauis a decidir".

"Siempre vamos a tener la esperanza de que llegue un día en el que el Gobierno asuma su responsabilidad y facilite una solución pacífica. No queremos hacer daño a nada ni a nadie. Simplemente queremos democracia, libertad y que nuestro pueblo decida si quiere ser independiente o parte de Marruecos", defiende.

Concentraciones en la región

Así, con el objetivo de que tanto los ciudadanos como los diferentes partidos políticos "muestren su desacuerdo con esta posición", el Frente Polisario en Castilla-La Mancha pondrá en marcha concentraciones en las cinco capitales. De momento, solo está confirmada la de Albacete, que tendrá lugar este jueves 24 de marzo a las 19:00 horas en la Plaza de la Constitución. Para el resto de ciudades, según ha afirmado Khalil, todavía se están buscando fechas.

