La Diputación de Albacete dedicará más de un millón de euros para transporte escolar y cultura

La Diputación de Albacete ha mostrado su apoyo por la cultura y la educación con un bloque de ayudas por valor de 1.037.750 euros, para la financiación de las escuelas de música, las universidades populares o las escuelas infantiles, así como el fomento de la lectura u otras actividades de singular interés.

Serán un total de seis líneas a las que podrán optar ayuntamientos, entidades culturales y particulares de la provincia, con el objetivo de recuperar los eventos y la cultura, tras dos años de parón por la pandemia.

Según ha detallado el presidente de la institución provincial, Santiago Cabañero, habrá cuatro líneas destinadas a ayuntamientos; una primera dotada con 300.000 euros para el mantenimiento de las escuelas de música, otra con 340.000 para las universidades populares, una tercera de 80.000 euros para las escuelas infantiles municipales y una última de 40.000 euros para el fomento de la lectura.

Igualmente, habrá una quinta línea para entidades, como asociaciones o cofradías, que, según Cabañero, será "un cajón de sastre" al que podrán optar diversas actividades culturales de singular interés.

Para terminar, la Diputación habilitará 240.000 euros para el transporte escolar del alumnado que cursa bachillerato o grado medio o superior.

Unas ayudas que exceden las competencias de esta institución, pero que consideran "esenciales" para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los jóvenes.

"La Diputación no tiene competencias en materia educativa, pero nos da igual, si se trata de igualar oportunidades para quien vive en el medio rural esta casa da un paso al frente. Los niños no tienen culpa de que, por decisiones políticas, los centros a los que necesitan acudir estén en otras ciudades, no es justo que por vivir en un pueblo pequeño te cueste dinero estudiar", ha señalado Cabañero.

Se triplica la partida para música en los pueblos

Por su parte, el diputado de Cultura, Miguel Zamora, ha destacado la apuesta que la corporación provincial hace este año por las escuelas y las bandas de música de los pueblos.

"La actividad musical de los municipios es el mayor entramado de la expresión social y cultural de nuestros pueblos, por eso hemos triplicado la partida, pasando de 100.000 a 300.000 euros, lo que permitirá aumentar la contratación de profesorado y la oferta formativa, consiguiendo una formación más oficial".

En este sentido, en los próximos días se anunciará una nueva línea para la adquisición de instrumentos por parte de las bandas municipales, una petición muy demandada y que "este 2022 por fin ve la luz".

Asimismo, el equipo de gobierno se reunirá con todas las bandas de la provincia, así como con la Federación de Bandas de Castilla-La Mancha, para presentar "una estrategia que aúna todo esto y hacerles partícipes".

Todas las convocatorias se publicarán el próximo viernes, 18 de marzo, en el Boletín Oficial de la Provincia y podrán solicitarse a través de la sede electrónica www.sedipualba.es.

