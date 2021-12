La Banda Sinfónica de Albacete ofrece este sábado su tradicional concierto de Navidad

La Banda Sinfónica Municipal de Albacete ofrecerá este sábado, día 25 de diciembre, su ya tradicional Concierto Extraordinario de Navidad, una cita que, además, tendrá un carácter benéfico pues la recaudación que se obtenga de la misma se entregará a la Institución Benéfica del Sagrado Corazón, tradicionalmente conocida como Cotolengo. El concierto será a las 12.00 horas.

Bajo la dirección de Miguel Vidagany, la agrupación musical ha preparado un recital que ha titulado 'Abrazando la Navidad en Concierto', que arrancará con un pasodoble, La Vereda, y en el que no faltarán las tradicionales obras de Brahms y Strauss. Entre otras partituras, podrá escucharse 'Danza húngara', de Brahms; 'Cavallería Rusticana', de Mascagni y 'El Bello Danubio Azul', de Strauss, música que evoca la Navidad.

'Sandpaper', de Anderson; 'Destellos del Alba', de Ferrán y 'I Will Survive', conforman este programa, que finalizará con 'A Christmas Carol Fantasy', un mambo muy navideño (We whish you a mambo christmas) y, por último, la popularizada por Maria Carey, 'All I want for Christmas is you'.

Las entradas, al precio de 3,50 euros, se pueden comprar a través de la plataforma www.globalentradas.es, también si quedasen entradas disponibles podrán adquirirse en la taquilla del Auditorio Municipal desde dos horas antes del concierto, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.