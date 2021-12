El PSOE exige a Núñez todo tipo de explicaciones sobre la trama de amaños en la Diputación de Albacete

La portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana isabel Abengózar, ha pedido explicaciones al presidente del PP regional y expresidente de la Diputación de Albacete, Paco Núñez, sobre la supuesta trama de amaños de las oposiciones en la institución provincial que, tal como ha informado EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, está investigando la Policía Nacional.

"Que aclare Núñez si cuando él era presidente de la Diputación de Albacete tenía conocimiento o no de este supuestos amaño de oposiciones", ha dicho Abengózar, quien considera que "es importante que se pronuncie al respecto para que los ciudadanos no equiparemos esa situación a ese supuesto espionaje que se daban a nivel nacional con la que era su jefa Cospedal y el comisario Villarejo".

Según Abengózar, "es muy importante que el PP de Castilla-La Mancha que tiene como líder al señor Núñez se pronuncie sobre lo que hoy todos conocemos de ese supuesto amaño de oposiciones en la Diputación de Albacete que presidía el señor Núñez".

"Es importante que el PP de CLM se desmarque de esto. Que nos aclare a los ciudadanos y ciudadanas de la región si el señor Núñez, cuando presidía la Diputación de Albacete, tenía conocimiento. Que aclare si cuando él era presidente de la Diputación de Albacete tenía conocimiento o no de este supuestos amaño de oposiciones, es importante que se pronuncie al respecto para que los ciudadanos no equiparemos esa situación a ese supuesto espionaje que se daban a nivel nacional con la que era su jefa Cospedal y el comisario Villarejo", afirma la portavoz socialista.

Hay que aclararlo

"Para no hacer esta analogía y estas similitudes y para que los ciudadanos no hilen y puedan ver que son lo mismo unos y otros, es muy importante que el líder del PP que quiere gobernar esta región se pronuncie al respecto, se desmarque y diga si el tenía conocimiento de esto cuando él presidía la Diputación. Si tomó algún tipo de medida para conocer si eso era verdad o no, si se estaban dando esas prácticas en la Diputación", exige Abengózar.

"Si puso filtros en algún momento para poder evitar esa situación, es importante que el señor Núñez se pronuncie al respecto cuando se está hablando de esto, cuando la policía está investigando esta cuestión dada en su época como presidente de la Diputación de Albacete", ha manifestado la portavoz socialista en las Cortes regionales.

"Que podamos saber si tenía conocimiento, si miró para otro lado, eso dice mucho de un líder y si puso medidas o filtros para evitar que esto se produjera, estamos hablando de amaños, de oposiciones para empleados públicos y estamos hablando incluso de un espionaje que, como digo, de no desmarcarse como si eso fuera la vieja escuela del PP, supuesto espionaje en la Diputación, supuesto espionaje de la señora Cospedal con Villarejo, sería interesante que conociéramos el punto de vista de quien dice querer ser presidente de Castilla-La Mancha en un futuro", concluye Ana Isabel Abengózar.

