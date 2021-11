Sancionan a una empresa por hacer trampa en Albacete con trabajadores de Murcia

Comisiones Obreras de Albacete ha aplaudido la resolución de la Inspección de Trabajo contra la empresa 'Transportes Caudete' por actuar en fraude de ley, al contratar a trabajadores de Murcia para su centro de trabajo en Albacete, con el fin de aplicarles el convenio colectivo murciano que tiene unas condiciones salariales muy inferiores a las de la provincia albacetense.



En rueda de prensa, la secretaria provincial del sindicato CCOO, Carmen Juste, ha explicado que la resolución de Trabajo, que obliga a la empresa a negociar un calendario laboral, obedece a una denuncia del sindicato en la que exigía la regularización laboral y salarial de la parte de la plantilla de Caudete, que se encontraba nominalmente destinada en la provincia de Murcia.



Sin embargo, los vehículos de estos trabajadores descansaban y partían habitualmente del centro de trabajo de Caudete, incluyendo los conductores, cuya situación material en la práctica no varió o lo hizo solo formalmente, pese a su adscripción a otra provincia.



Por tanto, ha insistido la dirigente sindical, “la empresa estaba actuando en fraude de ley, contrataba a trabajadores en Murcia, cuando realmente pertenecían al centro de trabajo de Caudete” y, de esta forma, “la empresa les aplicaba el convenio colectivo del transporte por carretera de Murcia para pagarles menos”.



Juste ha indicado que otras reclamaciones contra la empresa estuvieron relacionadas con la falta de información a los representantes de los trabajadores, una actitud que, a juicio de CCOO, “vulnera el derecho a la información y a la libertad sindical”, y con la conversión de los contratos fijos discontinuos en fijos ordinarios, dado que “sus condiciones de trabajo no son cíclicas”.



Por su parte, el secretario provincial de Acción Sindical, Francisco Gómez, ha lamentado que la situación denunciada “no es un caso excepcional” y ha asegurado que es “demasiado habitual” el incumplimiento de las condiciones de trabajo reflejadas en el convenio colectivo del transporte por carretera.



Ha explicado que en el sector “faltan conductores”, aunque para los sindicatos “lo que faltan son condiciones de trabajo acordes con el esfuerzo que realizan”, ha opinado Gómez, que también ha explicado que estos profesionales acumulan jornadas de 12 a 15 horas diarias, no solo de conducción, sino también de espera en fábricas, cargas y descargas “y otras labores que requieren de tiempo y esfuerzo”.



El secretario provincial de Acción Sindical ha denunciado también que algunas empresas del sector no respetan las condiciones del convenio y buscan la provincia más cercana que tenga “peores condiciones”, con el fin de “trasladar allí de manera ficticia y fraudulenta su empresa y aplicar un convenio de inferiores condiciones”, como es el caso de “la provincia de Cuenca”, ha concluido.

Sigue los temas que te interesan