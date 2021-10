Tierraseca saca pecho por las inversiones del Gobierno de España en Albacete

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha pedido a los empresarios de Albacete no "banalizar" la partida de nueve millones de euros, recogida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, para el tramo que une la CM-313 con Balazote, de la autovía A-32 Albacete-Linares.

Tierraseca ha señalado que entiende las críticas del presidente de Feda en Albacete, Artemio Pérez, quien calificó de "ridícula" la inversión. “Es cierto que cuando se tratan de inversiones, todos deseamos que vayan más rápido e inviertan más dinero", pero ha querido hacer un llamamiento para "remar todos en la misma dirección, reconociendo que podría haber sido más, pero sin banalizar inversiones millonarias".

En este sentido, el delegado del Gobierno en la región ha celebrado el "compromiso firme" del ejecutivo central con la provincia y la autovía, cuya construcción, esperan, comience el próximo año.

"Por primera vez en la historia de la provincia, un Gobierno de la nación decide realizar una inversión millonaria en uno de los tramos de la A-32 en Albacete. Significa que, por primera vez, estamos en disposición para 2022, no solo de licitar las obras de ese tramo, sino de que se inicien dichas obras ese mismo año al contemplar la partida presupuestaria", ha asegurado.

Sobre el resto de tramos, ha explicado que, al no existir proyectos redactados, todavía no se puede estimar cuando comenzará su construcción. "No se conoce el coste total de la ejecución de cada uno de los tramos, pero una vez finalizados los proyectos se podrá ir contemplando a partir de los presupuestos de 2023".

Lo que si esperan inaugurar en los próximos meses es la ronda sur, que servirá de enlace para las autovías que ya pasan por la provincia, como son la A-30, la A-31 y la futura A-32.

Más inversiones

Tierraseca ha aprovechado para destacar el resto de inversiones en infraestructuras relacionadas con el agua, el saneamiento y la renovación energética en sectores clave para Castilla-La Mancha como la agricultura y la ganadería.

Así, ha destacado la partida de casi 11 millones de euros para la estación depuradora de aguas residuales de Albacete, y de más de 300.000 euros para la de Letur, o la aplicación de cerca de dos millones de euros de los fondos europeos para la mejora de la eficiencia de los regadíos de los regantes de Balazote y La Herrera. "Es un compromiso con la eficiencia energética en un recurso tan importante para Albacete como es el agua", señala el delegado.

En último orden, ha destacado la necesidad de reforzar las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, alcanzando una tasa de reposición del 125 por ciento, para "reponer la descapitalización conseguida con los gobiernos del Partido Popular". Además, "mantener, así, las buenas cifras en materia de seguridad ciudadana, que sitúan a Albacete y la región entre las que menos incidencia delictiva tienen".

En esta línea, ha destacado la reciente incorporación de 44 guardias civiles y 18 agentes de Policía Nacional en la provincia de Albacete, así como la inversión de 630.000 euros para el nuevo cuartel de Caudete.

Asimismo, Tierraseca ha anunciado la firma en los próximos días de un convenio de colaboración con la Diputación de Albacete y la Dirección General de la Guardia Civil, para la incorporación de otras instituciones a la financiación del mantenimiento de las instalaciones.

Contra la violencia de género

Por último, ha reiterado el compromiso del Gobierno en materia de género, con el objetivo de incluir, antes de finalizar el año, a todas las capitales de provincia de la región y a aquellas localidades de más de 20.000 habitantes en la red de ciudades que protegen a las víctimas de violencia de género.

Desde la administración central también quieren reforzar el sistema de protección civil, aumentando la cooperación entre instituciones para actuar con antelación ante las incidencias climatológicas.

"Queremos reforzar el espíritu de cooperación con el resto de instituciones en materia de protección civil para que la prevención se realice lo antes posible y que todo esté en marcha ante previsiones de incidencias climatológicas para prevenir antes de que ocurran, como ocurrió con Filomena", ha concluido Tierraseca.

