Un albaceteño muy recordado, nombrado Hijo Adoptivo de Orense, que no es poco

Cuerda, fallecido a comienzos del año 2020, ha sido nombrado hijo adoptivo de la provincia de Ourense, una distinción a título póstumo que ha recogida su hija Elena Cuerda.

Ha sido en un acto celebrado en el pazo provincial, sede de la Diputación de Ourense, cuyo presidente, Manuel Baltar, ha destacado al cineasta nacido en Albacete como "un vecino más" de la provincia ourensana.

Los encargados de la laudatio han sido amigos de José Luis Cuerda: el director general de contenidos de Mediaset España, Manuel Villanueva, y el exsecretario xeral del PSdeG y exalcalde de O Carballiño, Pachi Vázquez.

"Cuerda era gallego, se sentía gallego y fracturó su doctorado como tal en dos décadas viniendo a Ourense", ha destacado Manuel Villanueva, que ha recordando que fue Pachi Vázquez quien le ayudó a encontrar su casa en Moldes, en el Ayuntamiento de Boborás, y con posterioridad su bodega en Cubilledo, "dos de sus grandes intereses en la provincia de Ourense".

Villanueva ha rememorado que era tal el interés del director por Ourense que le preguntó el porqué. "Por contraste, si tú hubieses nacido en Albacete lo entenderías", ha comentado que le respondió Cuerda.

Por su parte, Pachi Vázquez ha señalado que Cuerda "se sentía orgulloso de ser manchego pero reconocía que la vida lo había dirigido hacia otra tierra porque ejercía una enorme y potente atracción, Galicia".

Ambos han recordado que fue durante el rodaje de la 'La lengua de las mariposas' y 'El Bosque Animado' cuando comenzó "su deseo expreso" de ser gallego "pero de la Galicia interior, de la de los monasterios, ríos y fraguas, la Galicia de Ourense".

"No me negaréis que no le ponía tesón a esto de ser gallego y ourensano", ha afirmado la hija del cineasta, que ha incidido en que el vínculo que tenía su padre con la zona era "especial y determinante". "Llegó a comprar una bodega del siglo XVI y 10 hectáreas para el cultivo de vides con variedades propias de la mejor zona del Ribeiro", ha remarcado.

Así pues, la hija del director ha agradecido el nombramiento como Hijo Adoptivo de la Provincia sosteniendo que describe "a la perfección" lo que sentía su padre "hacia esta tierra y sus gentes", "un flechazo a primera vista donde se sentía querido cuidado y respetado".

Por su parte, el presidente provincial, Manuel Baltar, quien ha hecho entrega del título, ha manifestado que "se habla de patria y corazón" como recoge en su letra el himno de Ourense, "himno que también representaba a José Luis Cuerda porque era uno de los nuestros, un vecino más al que era frecuente encontrarse por las calles", ha dicho.

Baltar lo ha descrito como "cercano, conversador, defensor de sus convicciones, entusiasta, emprendedor y embajador de los vinos del Ribeiro". Así ha recordado que fue en Ourense donde José Luis Cuerda "posó sus cámaras" inmortalizando Allariz, Montederramo, San Clodio, O Carballiño u Ourense, entre otras muchas zonas, con largometrajes como 'La lengua de las mariposas', 'Los girasoles ciegos' o 'Mi primer amor'.

Sigue los temas que te interesan