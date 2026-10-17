Page planta a Sánchez y no acude al Comité Federal del PSOE por ser "un trámite sin posibilidad de intervención"

Emiliano García-Page no ha acudido este sábado al Comité Federal del PSOE que se celebra en Fuenlabrada (Madrid), en una nueva señal de la distancia que le separa de Pedro Sánchez en uno de los momentos más delicados de su relación política.

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general de los socialistas castellanomanchegos ha optado por ausentarse de una reunión en la que se han ratificado las candidaturas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, pero en la que no ha habido turno de intervenciones para los dirigentes del partido.

Fuentes del entorno de Page han explicado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que se trata de "una reunión de trámite en la que solo se ratifican listas sin posibilidad de intervención", por lo que el también líder de los socialistas castellanomanchegos "ha preferido que vayan quienes van a ser candidatos".

La ausencia ha tenido lugar en plena precampaña electoral y después de que la dirección federal haya introducido cambios en las propuestas de las agrupaciones provinciales de Castilla-La Mancha para las listas al Congreso y al Senado.

El Comité Federal de este sábado se aparta del formato habitual de este órgano, que suele reunirse en la sede de la calle Ferraz y permite intervenir a los dirigentes que solicitan la palabra.

En esta ocasión, el PSOE ha convertido el encuentro en un acto de lanzamiento de la precampaña del 29-N. Solo hablarán el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala; el líder del PSOE de Madrid, Óscar López, y el propio Sánchez, que cerrará la reunión.

Page ya advirtió el mismo lunes en el que Sánchez anunció el adelanto electoral que no habría tenido tiempo de pensar si participaría o no en la campaña, aunque advirtió: "Lo que no me van a poder pedir nunca es que renuncie a mis ideas, a mis proyectos, a mis argumentos y a mis postulados".

Ferraz impone cambios

La decisión de Page llega después de que la Comisión Federal de Listas modificara las candidaturas que las direcciones provinciales habían elevado a Ferraz.

En Guadalajara, la dirección nacional ha intercambiado las posiciones de Rafael Esteban y María Jesús Merino entre las listas al Congreso y al Senado. En Albacete, ha impuesto a Amparo Torres como cabeza de lista al Congreso y ha desplazado al exalcalde Emilio Sáez, que ha rechazado la alternativa de encabezar la candidatura a la Cámara Alta y finalmente se ha quedado fuera.

El PSOE de Albacete, pese a asumir la decisión, ha afirmado en un comunicado que "respeta y asume la decisión de los órganos federales, conforme a los Estatutos y a los procedimientos de nuestro partido". Sin embargo, recuerda "el valor de la propuesta provincial, aprobada por unanimidad por la Ejecutiva y respaldada por más del 98% del Comité Provincial", un apoyo que interpretan como el reflejo de "una voluntad colectiva que merece reconocimiento y respeto, aunque la decisión final haya sido diferente".

En las candidaturas castellanomanchegas también figuran dos ministras del Gobierno de Sánchez al frente de listas al Congreso: Isabel Rodríguez en Ciudad Real y Milagros Tolón en Toledo.

No coincidirán en Toledo

La distancia entre ambos dirigentes tendrá otro reflejo la próxima semana. Sánchez acudirá el miércoles a Toledo para participar en un encuentro con militantes socialistas en el Cigarral del Ángel Custodio, mientras Page tiene previsto viajar a Italia para reunirse con empresarios e inversores interesados en Castilla-La Mancha.

No es la primera vez que sus agendas se cruzan y los distancian de esta manera. En abril de 2023, el presidente del Gobierno acudió a Toledo antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo para arropar a la entonces alcaldesa, Milagros Tolón, mientras Page se encontraba en Bruselas en un viaje oficial.