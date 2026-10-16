Castilla-La Mancha abona 278 millones de euros de la PAC a más de 73.000 agricultores y ganaderos

Castilla-La Mancha renueva su compromiso con el campo un año más. Este viernes se abonará el anticipo de la Política Agraria Común (PAC) de 2026 a más de 73.000 agricultores y ganaderos de la región, por un importe superior a 278 millones de euros, según ha adelantado la Junta.

En esta ocasión, la Comisión Europea ha autorizado de forma excepcional el incremento de los pagos adelantados, permitiendo un anticipo de hasta el 75 % de las ayudas directas por superficie.

Esta propuesta, que ha sido respaldada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), eleva el límite máximo habitual del 70 al 75 % debido a la crisis de Oriente Próximo y al elevado coste de los fertilizantes.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha detallado que el objetivo no ha sido pagar unos días antes, sino pagar la mayor cantidad posible de expedientes, así como el mayor importe posible en cada uno de ellos, para lo cual ha sido necesario completar todos los pasos de tramitación y aplicar los controles obligatorios antes de efectuar el anticipo, priorizando un pago amplio y con todas las garantías.

Reconocimiento a las mujeres rurales

Martínez ha dado a conocer estas cuestiones antes de acudir a la representación teatral 'Yo nací en un surco de judías', a cargo de la compañía Almealera y organizada por su Departamento con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

Una iniciativa que busca acercar la realidad de las mujeres rurales a través de los testimonios de agricultoras y ganaderas, poniendo el foco en los retos que condicionan el presente y el futuro del sector, como la falta de relevo generacional y las dificultades para vivir del campo.

Esta obra forma parte del proyecto FARM (Factores que influyen en el relevo generacional agrario sostenible) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se desarrolla para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Rurales y se reconoce su papel en la agricultura, la ganadería y el desarrollo de los pueblos y territorios.

Julián Martínez Lizán también ha felicitado a Laura Santos Álvarez, autora e intérprete, quien este jueves recibió el tercer premio en la categoría de Excelencia a la Comunicación de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2026 que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como el Premio al Mejor Espectáculo FETEN 2026.

Para el consejero es necesario "manifestar ese compromiso en el que las mujeres tienen que ser visibles, demasiadas veces no se ha visto el trabajo que hacían".

En cuanto a la obra, ha indicado que "aunque pueda parecer inverosímil hoy, hay muchas mujeres que han tenido a sus hijos en el tajo del trabajo, segando, en el campo…". "Tenemos que hacer todos los esfuerzos por eliminar barreras, facilitando el desarrollo vital y profesional de las mujeres y garantizando su participación en los diferentes órganos de decisión que hay en todos los estamentos", dice.

Martínez ha detallado que, en 2019, se inició un trabajo a través del Estatuto de las Mujeres Rurales "que ponía de manifiesto esa inquietud que toda la sociedad debe de tener para visibilizar esa participación. Y creo que de ninguna de las maneras es posible no aprovechar el talento, la inteligencia y el trabajo que, el 50% de la sociedad, que son las mujeres, pueden ofrecer al mundo rural".