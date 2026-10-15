Rafael Esteban, a la izquierda, y Daniel Jiménez, a la derecha. EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

Ferraz quiere imponer a un asesor 'sanchista' como número uno en Guadalajara pese al rechazo del PSOE de Page

El fantasma de un nuevo choque entre el PSOE de Castilla-La Mancha y Ferraz cada vez se hace más presente. Aunque la dirección provincial de Guadalajara aprobó este miércoles por unanimidad sus listas al Congreso y al Senado para las elecciones del 29 de noviembre, la última palabra la tiene Madrid... y parece dispuesto a hacer valer ese privilegio.

El Comité Federal deberá ratificar las candidaturas este sábado, y los socialistas guadalajareños no ocultan su temor a que la dirección nacional del partido aproveche el trámite para tumbar a su candidato, Rafael Esteban, e imponer a Daniel Jiménez, un 'sanchista' que ejerce como director adjunto del Gabinete de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Este movimiento amenaza con abrir un nuevo frente entre la dirección federal y el entorno de Emiliano García-Page, el barón socialista más crítico con Sánchez.

La mera posibilidad de una injerencia de Madrid ha encendido los ánimos en la organización provincial. Distintos miembros del Comité Provincial consultados por Europa Press reconocen un "tremendo malestar" y muestran su "indignación" por el hecho de que Ferraz pueda no respetar "la decisión de la militancia, del 100 % de sus agrupaciones y de la aclamación del Comité".

Las 28 agrupaciones provinciales han respaldado a Rafael Esteban —alcalde de Marchamalo y secretario de Organización provincial— con el 100 % de los votos, un aval absoluto que también ha obtenido la número uno al Senado, María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza.

En el PSOE de Guadalajara, el rechazo hacia la figura de Jiménez como número uno en las listas es patente. Aunque fue concejal en el Ayuntamiento de la capital provincial entre 2007 y 2018, algunas voces del partido aseguran ni siquiera conocerlo.

Otras advierten de que "lleva más de diez años sin involucrarse en las dinámicas del partido y que fue fuente de discusión y conflicto en etapas anteriores".

La advertencia de Bellido

En medio de este clima de tensión, el secretario general del PSOE de Guadalajara y presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, ha utilizado la red social Facebook para lanzar un mensaje a Ferraz en defensa de la autonomía de las bases.

Sin citar expresamente a la dirección federal, Bellido ha dejado claro que detrás de las candidaturas de Esteban y Merino está "no solo toda la organización, sino cada una de las personas que militamos en ella".

"Esta es la lista que representa a los hombres y mujeres del Partido Socialista de Guadalajara. La que han querido el 100 % de sus militantes. La que se ha elegido por unanimidad en todas las agrupaciones locales. La que ha sido apoyada por el 100 % en la Ejecutiva Provincial y refrendada por el 100% en el Comité Provincial", ha reivindicado de forma preventiva en sus redes sociales.

Para armar su defensa, Bellido ha utilizado unas palabras del propio Pedro Sánchez: "Cuanto más poder de decisión tenga la militancia, más pegado a la calle estará el partido".

A partir de ahí, ha lanzado una advertencia directa: "Cualquiera que haga lo contrario a esta premisa que expresó nuestro secretario general se aparta de los valores que defendemos desde el partido, y se aleja de la sociedad a la que servimos".

El respaldo a la delegación alcarreña también ha llegado desde la dirección regional del PSOE de Castilla-La Mancha, liderado por Emiliano García-Page. La portavoz socialista en las Cortes, Ana Isabel Abengózar, ha subrayado que las listas de Guadalajara han sido "propuestas y debatidas en las asambleas y agrupaciones locales y después aprobadas en los comités provinciales", pidiendo respeto por el proceso orgánico territorial.

El precedente de Toledo

El pulso actual recuerda al vivido en las elecciones generales de 2023 en Toledo. Entonces, Ferraz intervino para imponer a Milagros Tolón —hoy ministra de Educación— como número dos, alterando la propuesta inicial del partido a nivel provincial.

En esta ocasión, Tolón encabezará la lista toledana pese a haber recabado solo el 18 % de los apoyos en las agrupaciones locales, muy por debajo del diputado nacional y secretario de Organización Sergio Gutiérrez, que será numero dos.

En Guadalajara, la disputa tiene además un fuerte componente práctico: liderar la candidatura es la única opción real de obtener un escaño, dejando al número dos con opciones prácticamente nulas. En 2023, los tres escaños de la circunscripción se los repartieron a partes iguales PSOE, PP y Vox.

Con la sensibilidad a flor de piel, la incógnita se despejará este sábado. El Comité Federal decidirá si respeta la voz unánime de las bases del PSOE en Guadalajara o impone su autoridad, midiendo de nuevo las fuerzas entre Sánchez y Page.