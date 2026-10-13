Núñez critica la gestión de Page tras 11 años de Gobierno en Castilla-La Mancha: "La sanidad está hoy peor que cuando llegó"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado a Emiliano García-Page de mantener un discurso crítico con Pedro Sánchez mientras continúa apoyando al presidente del Gobierno.

"Va de bueno", ha señalado el dirigente popular, que considera que el jefe del Ejecutivo autonómico "ya no es el presidente que Castilla-La Mancha se merece" porque, a su juicio, "no tiene ilusión, no tiene ambición, no tiene proyecto".

Así lo ha manifestado este martes durante una entrevista en COPE Castilla-La Mancha, en la que ha defendido la necesidad de convocar elecciones generales y ha asegurado que el proyecto de reconstrucción liderado por Alberto Núñez Feijóo está sumando cada día a más ciudadanos.

Núñez ha cuestionado la posición de Page, al que ha reprochado que reclame elecciones generales y advierta de los posibles perjuicios de la financiación autonómica para Castilla-La Mancha mientras, según ha afirmado, trabaja para que Sánchez continúe en La Moncloa. Una situación que ha calificado de "muy peligrosa para Castilla-La Mancha y para España".

El líder regional del PP también ha puesto en duda que Page quiera repetir como candidato socialista a la Presidencia de la Junta y ha defendido que debe rendir cuentas ante los ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas, después de once años al frente del Gobierno regional.

Críticas sociales

Durante la entrevista, Núñez ha centrado parte de sus críticas en la situación de la sanidad pública regional. "La sanidad está hoy peor que cuando Page llegó al Gobierno de Castilla-La Mancha", ha asegurado.

Para respaldar esta afirmación, ha aludido a las listas de espera, la falta de carrera profesional sanitaria, la huelga de médicos, las protestas, la situación de la atención primaria y la falta de enfermeros.

En materia de vivienda, el presidente del PP castellanomanchego ha criticado la gestión del Ejecutivo autonómico y ha asegurado que en los once años de Gobierno de Page no se ha construido ninguna vivienda. También ha reprochado a la Junta que no haya rebajado los impuestos relacionados con la vivienda ni desarrollado la nueva ley del suelo anunciada.

A estas cuestiones ha sumado la burocracia y los retrasos administrativos, que, según ha denunciado, dificultan la construcción y el desarrollo urbanístico. Además, ha recordado que su partido ha presentado propuestas contra la ocupación ilegal de viviendas y ha criticado que el PSOE haya votado en contra de las medidas planteadas por los populares.

Núñez también ha reclamado una bajada del impuesto sobre la renta y ha asegurado que Castilla-La Mancha, junto con Cataluña, es una de las comunidades autónomas que no ha reducido este tributo. A su juicio, la presión fiscal dificulta la situación económica de los ciudadanos y resta atractivo a la región para captar inversión extranjera.

El agua y el campo

El agua ha sido otro de los asuntos abordados por el presidente regional del PP, que ha defendido la necesidad de un Pacto Nacional por el Agua para garantizar que los recursos hídricos lleguen a agricultores y ganaderos.

"Lo que estamos hablando es que el agua llegue a agricultores y ganaderos; esto lo defiende Feijóo, esto lo defiende Paco Núñez y esto lo defiende el Partido Popular", ha afirmado.

Frente a esta postura, ha cuestionado el acuerdo entre Page y Sánchez sobre el plan de cuenca del Tajo. "Este pacto lo que conlleva es que el agua de este río acabe en manos de Portugal", ha sostenido.

Núñez ha defendido que la región alcance un acuerdo con Feijóo cuando este sea presidente del Gobierno de España para que el agua contribuya a generar riqueza en Guadalajara y los agricultores y ganaderos castellanomanchegos tengan prioridad en su uso.

Asimismo, ha recordado que el Pacto Regional por el Agua contempla medidas como la prioridad de la cuenca excedentaria, una auditoría hídrica, un mapa de necesidades y nuevas inversiones en regadíos. "Page y Sánchez llevan años hablando de agua, dando titulares pero al final lo de siempre, nada", ha lamentado.

En relación con el sector agrario, el dirigente popular ha advertido de las dificultades que atraviesan agricultores y ganaderos por el encarecimiento de los costes de producción, entre ellos el pienso, los fertilizantes, el gasóleo y la electricidad.

También ha criticado la incertidumbre en torno a la Política Agraria Común (PAC) y ha reclamado que el Gobierno autonómico defienda una política agraria que considere justa tanto en el Ministerio como en Europa. "El campo, que por cierto se está manifestando, no puede más", ha afirmado.

Inversión en la región

Núñez ha apostado por una bajada de impuestos y una reducción de la burocracia como medidas para impulsar la economía regional. En este sentido, ha defendido la modernización de Castilla-La Mancha para favorecer el desarrollo de la industria, la logística y la actividad agroalimentaria.

El líder popular considera que la presión fiscal y los obstáculos administrativos dificultan la llegada de inversión extranjera y ha reclamado un cambio en las políticas económicas para impulsar la actividad empresarial.

"Castilla-La Mancha puede ser mucho más de lo que es", ha afirmado, al defender que la colaboración entre los gobiernos nacional y autonómico y los ayuntamientos permitiría, a su juicio, desarrollar el potencial económico de la comunidad.