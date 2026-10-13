El Gobierno de Castilla-La Mancha celebra que el Parlamento Europeo rechace incluir el vino como producto nocivo

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha valorado de forma positiva que el Parlamento Europeo haya actualizado su estrategia de política sobre el alcohol, rechazando explícitamente reintroducir el etiquetado del vino como nocivo.

Así lo ha expresado desde Bruselas en el marco de la celebración del 173º pleno del Comité Europeo de las Regiones, al que ha acudido junto a la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo.

"El Parlamento Europeo ha actualizado su estrategia de política sobre el alcohol y en ella se ha rechazado explícitamente reintroducir el etiquetado del vino como nocivo. Con esta decisión quedan descartadas las propuestas para incluir advertencias severas en las botellas de vino", ha expresado.

Para Caballero, el vino "se inserta claramente en muchos de los países de la Unión Europea", por lo que es positiva la defensa de que el vino consumido con moderación no solo no tiene efectos negativos, sino incluso efectos positivos dentro de la dieta mediterránea.

Por ello, ha asegurado que la decisión era "muy importante" para Castilla-La Mancha, ya que es la principal región productora de vino de España y la comunidad que exporta más vino.

"80.000 profesionales viven del vino directamente. Estamos hablando de prácticamente 500 bodegas y cooperativas en la región y tiene un impacto económico que ronda los 2.000 millones de euros", ha detallado.

Marco financiero plurianual

Por otro lado, Caballero ha explicado que el pleno "tiene muchos asuntos que tratar, desde lo que es el acogimiento que hacen las regiones y las ciudades de los ciudadanos ucranianos que tuvieron que abandonar su país por la guerra hasta lo que tiene que ver con el sector automovilístico, el empleo y el bienestar social".

Por ello, ha pedido "políticas concretas", ya que Castilla-La Mancha "no puede admitir ningún retroceso en la financiación".

"La presidencia a cargo del Gobierno de Irlanda no trae buenas noticias, ya que han propuesto una reducción del 8 % del marco financiero plurianual, es decir, del presupuesto de la Unión Europea para los próximos seis años", ha afirmado.

Y ha pedido seguir apostando por la convergencia y por la cohesión de las regiones europeas. "No podemos tener una Europa de dos, tres o cuatro velocidades. La única manera posible de mantener la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas y en la democracia es que la Unión Europea sea un actor relevante e importante en las regiones y en los municipios. Y para eso se necesita presupuesto", ha sentenciado.