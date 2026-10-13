El BOE confirma los 14 festivos de 2027 en Castilla-La Mancha: habrá puentes en marzo, noviembre y diciembre

Los trabajadores de Castilla-La Mancha ya conocen el calendario de festivos que tendrán en 2027. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes las fiestas laborales del próximo año, que en la región serán 14 días retribuidos y no recuperables: 12 festivos de ámbito nacional y dos autonómicos.

A ellos habrá que añadir otros dos días de carácter local, que dependerán de la decisión de cada ayuntamiento.

La publicación en el BOE confirma el calendario laboral de Castilla-La Mancha que ya había sido aprobado y publicado el pasado 13 de julio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

Viernes 1 de enero: Año Nuevo.

Miércoles 6 de enero: Epifanía del Señor.

Jueves 25 de marzo: Jueves Santo.

Viernes 26 de marzo: Viernes Santo.

Sábado 1 de mayo: Fiesta del Trabajo.

Jueves 27 de mayo: Corpus Christi.

Lunes 31 de mayo: Día de Castilla-La Mancha.

Martes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España.

Lunes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Lunes 6 de diciembre: Día de la Constitución Española.

Miércoles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Sábado 25 de diciembre: Natividad del Señor.

El año comenzará con el festivo de Año Nuevo, el viernes 1 de enero, al que seguirá la Epifanía del Señor, el miércoles 6 de enero con el Día de Reyes. La primera de estas fechas permitirá disfrutar de un fin de semana de tres días.

Uno de los primeros periodos destacados llegará en marzo. El Jueves Santo, 25 de marzo, y el Viernes Santo, 26 de marzo, serán festivos consecutivos, por lo que los trabajadores podrán disfrutar de cuatro días seguidos de descanso en Semana Santa, desde el jueves hasta el domingo, sin necesidad de solicitar vacaciones.

En mayo, el calendario combinará dos celebraciones nacionales y autonómicas. El Día del Trabajo, el sábado 1 de mayo, coincidirá con el fin de semana, pero el Corpus Christi, el jueves 27 de mayo, permitirá crear un puente de cuatro días a quienes puedan librar el viernes 28.

Además, el lunes 31 de mayo será festivo por el Día de Castilla-La Mancha. Al caer en lunes, la festividad autonómica permitirá disfrutar de otro fin de semana largo, desde el sábado 29 hasta el lunes 31.

Dos puentes en noviembre y diciembre

El calendario también dejará oportunidades para descansar durante los últimos meses del año. El Día de Todos los Santos, el lunes 1 de noviembre, permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso.

En diciembre se repetirá una situación similar con el Día de la Constitución, el lunes 6 de diciembre. La Inmaculada Concepción, el miércoles 8, quedará separada por un día laborable, el martes 7, lo que permitirá a quienes puedan organizar sus vacaciones enlazar ambas festividades y disfrutar de cinco días de descanso, del sábado 4 al miércoles 8.

El festivo de la Fiesta Nacional de España, el martes 12 de octubre, también ofrecerá la posibilidad de formar un puente de cuatro días para quienes puedan librar el lunes 11.

Por el contrario, la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto, caerá en domingo y no figura entre los festivos específicos del calendario castellanomanchego de 2027. Navidad, el sábado 25 de diciembre, y el Día del Trabajo, también en sábado, serán las otras dos fechas nacionales que coincidirán con el fin de semana.

Los 14 festivos de Castilla-La Mancha

A estas fechas se suman los dos festivos autonómicos ya incluidos en la relación anterior, el Corpus Christi y el Día de Castilla-La Mancha, hasta completar los 14 días recogidos en el calendario regional.

Cada ayuntamiento añadirá otros dos festivos locales, por lo que los trabajadores de Castilla-La Mancha dispondrán de un total de 14 jornadas festivas en 2027.