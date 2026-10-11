Paco Núñez junto a varios políticos del PP en Farcama.

Paco Núñez junto a varios políticos del PP en Farcama. PP

Región

Núñez asegura que Feijóo visitará Castilla-La Mancha durante su campaña para las elecciones generales del 29-N

El 'popular' no ha detallado el número de visitas ni los lugares elegidos ya que el partido "está ahora cerrando las agendas".

Más información: Feijóo incluye a las castellanomanchegas Carolina Agudo y Pilar Alía en el Comité de Campaña del PP para el 29-N

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El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que el presidente del partido a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, protagonizará actos de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre en la comunidad autónoma.

Así lo ha expresado durante su visita a la Feria de la Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), que se celebra hasta este lunes 12 de octubre en Toledo.

Núñez ha asegurado que los equipos de campaña, tanto a nivel autonómico como nacional, están "cerrando ahora las agendas", por lo que no ha podido especificar el número de actos de campaña que protagonizará Feijóo en la región o dónde serán.

Carolina Agudo y Pilar Alía en un fotomontaje.

"Elaborar la agenda es muy complejo a nivel nacional. Pero la campaña tendrá parada en Castilla-La Mancha, no solo con la presencia de Feijóo, sino también con el resto de líderes nacionales, como siempre ha sucedido y como también ahora sucederá", ha asegurado.

"Trabajar por el cambio"

Sobre la confección de las listas al Congreso y al Senado por las cinco circunscripciones de Castilla-La Mancha, Núñez ha asegurado que lo último que le preocupa son los nombres.

"La preocupación de mi partido pasa porque haya un cambio político en el país y que el Partido Popular, también en Castilla-La Mancha, sea una herramienta útil para ese cambio político", ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que "siempre ha sido importante que el PP de Castilla-La Mancha trabaje por el cambio", pero en la actualidad "lo es más todavía".

"Se está viendo al PSOE de Page lamentando que la gente no quiera votar a Sánchez. Los socialistas castellanomanchegos están trabajando para que siga Sánchez. En cambio, el PP trabaja por una nueva España, por la decencia, y porque el orden, el respeto y la gestión vuelvan a nuestro país", ha explicado.

Reforma del Estatuto

Por otro lado, Núñez ha asegurado "no tener información" sobre el debate que el PSOE va a solicitar en las Cortes para retirar la reforma del Estatuto de Autonomía regional del Congreso de los Diputados.

La toma de consideración del Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso, en fotografías

"No tenemos información al respecto. Retirar de la Cámara Baja dicha reforma es un gran ejemplo del fracaso de la legislatura de Emiliano García-Page y un retroceso para Castilla-La Mancha".

Así lo ha expresado después de que el pasado jueves el secretario de Organización del PSOE y hasta ahora diputado nacional por Toledo, Sergio Gutiérrez, avanzase la intención de su partido de reiniciar este trámite, "por miedo a que el pacto oculto de Núñez con Vox manosee la reforma".

Bajada de impuestos

Durante su visita a Farcama, Núñez ha felicitado a todos los artesanos que participan en la feria y ha mostrado su disposición a contribuir a que esta "siga creciendo, evolucionando y consolidándose como un referente de la artesanía en España".

Además, ha prometido que cuando presida el Gobierno autonómico bajará los impuestos a los artesanos, los autónomos, el pequeño comercio y las pequeñas empresas. Y reducirá la burocracia para que puedan dedicar su tiempo a desarrollar su actividad y mejorar la rentabilidad de sus negocios.

El 'popular' ha defendido la necesidad de proteger al autónomo, a la pequeña empresa y al comercio de barrio y de pueblo. "Se trata de un compromiso claro con los artesanos, los comerciantes y los pequeños y medianos empresarios de Castilla-La Mancha", ha explicado.

Por último, ha destacado el paquete de bajada de impuestos anunciado por Feijóo para las pequeñas y medianas empresas y las familias.

Y ha asegurado que la combinación de un Gobierno del PP en Castilla-La Mancha, presidido por él mismo, y otro en España, presidido por Feijóo, permitirá que comerciantes, artesanos y autónomos tengan "menos papeleo y menos impuestos".