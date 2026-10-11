Núñez asegura que Feijóo visitará Castilla-La Mancha durante su campaña para las elecciones generales del 29-N

El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que el presidente del partido a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, protagonizará actos de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre en la comunidad autónoma.

Así lo ha expresado durante su visita a la Feria de la Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), que se celebra hasta este lunes 12 de octubre en Toledo.

Núñez ha asegurado que los equipos de campaña, tanto a nivel autonómico como nacional, están "cerrando ahora las agendas", por lo que no ha podido especificar el número de actos de campaña que protagonizará Feijóo en la región o dónde serán.

"Elaborar la agenda es muy complejo a nivel nacional. Pero la campaña tendrá parada en Castilla-La Mancha, no solo con la presencia de Feijóo, sino también con el resto de líderes nacionales, como siempre ha sucedido y como también ahora sucederá", ha asegurado.

"Trabajar por el cambio"

Sobre la confección de las listas al Congreso y al Senado por las cinco circunscripciones de Castilla-La Mancha, Núñez ha asegurado que lo último que le preocupa son los nombres.

"La preocupación de mi partido pasa porque haya un cambio político en el país y que el Partido Popular, también en Castilla-La Mancha, sea una herramienta útil para ese cambio político", ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que "siempre ha sido importante que el PP de Castilla-La Mancha trabaje por el cambio", pero en la actualidad "lo es más todavía".

"Se está viendo al PSOE de Page lamentando que la gente no quiera votar a Sánchez. Los socialistas castellanomanchegos están trabajando para que siga Sánchez. En cambio, el PP trabaja por una nueva España, por la decencia, y porque el orden, el respeto y la gestión vuelvan a nuestro país", ha explicado.

Reforma del Estatuto

Por otro lado, Núñez ha asegurado "no tener información" sobre el debate que el PSOE va a solicitar en las Cortes para retirar la reforma del Estatuto de Autonomía regional del Congreso de los Diputados.

"No tenemos información al respecto. Retirar de la Cámara Baja dicha reforma es un gran ejemplo del fracaso de la legislatura de Emiliano García-Page y un retroceso para Castilla-La Mancha".

Así lo ha expresado después de que el pasado jueves el secretario de Organización del PSOE y hasta ahora diputado nacional por Toledo, Sergio Gutiérrez, avanzase la intención de su partido de reiniciar este trámite, "por miedo a que el pacto oculto de Núñez con Vox manosee la reforma".

Bajada de impuestos

Durante su visita a Farcama, Núñez ha felicitado a todos los artesanos que participan en la feria y ha mostrado su disposición a contribuir a que esta "siga creciendo, evolucionando y consolidándose como un referente de la artesanía en España".

Además, ha prometido que cuando presida el Gobierno autonómico bajará los impuestos a los artesanos, los autónomos, el pequeño comercio y las pequeñas empresas. Y reducirá la burocracia para que puedan dedicar su tiempo a desarrollar su actividad y mejorar la rentabilidad de sus negocios.

El 'popular' ha defendido la necesidad de proteger al autónomo, a la pequeña empresa y al comercio de barrio y de pueblo. "Se trata de un compromiso claro con los artesanos, los comerciantes y los pequeños y medianos empresarios de Castilla-La Mancha", ha explicado.

Por último, ha destacado el paquete de bajada de impuestos anunciado por Feijóo para las pequeñas y medianas empresas y las familias.

Y ha asegurado que la combinación de un Gobierno del PP en Castilla-La Mancha, presidido por él mismo, y otro en España, presidido por Feijóo, permitirá que comerciantes, artesanos y autónomos tengan "menos papeleo y menos impuestos".