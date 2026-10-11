Una mujer alza la mano en señal de protesta contra la violencia machista. Imagen de archivo

Siete de cada diez mujeres en riesgo alto por violencia machista en Castilla-La Mancha viven en la provincia de Toledo

El asesinato machista de Georgina en Valverde de Júcar (Cuenca) ha conmocionado esta semana a todo el país. Una vez más ha puesto en el foco la importancia de denunciar al agresor ante un comportamiento violento.

Georgina, de 37 años, estaba en trámites de separación de su pareja, de 43, quien tras cometer el crimen se suicidó. Sin embargo, no estaba incluida en el Sistema VioGén porque no existían denuncias previas.

Precisamente el Ministerio del Interior ha publicado esta semana los casos detectados en el sistema al cierre del mes de septiembre. Castilla-La Mancha registra 5.955, un total de 49 casos más que a finales de agosto.

De todos los casos, 45 son de riesgo alto. Pero lo realmente significativo, según el último informe, es que la provincia de Toledo aglutina el 71 % de estos. Esto supone que siete de cada diez casos de gravedad se registran en la provincia toledana.

El elevado porcentaje contrasta con el resto de provincias, ya que Guadalajara registra seis casos de riesgo alto de un total de 688; Albacete tres de 1.040; Ciudad Real tres de 1.051; y Cuenca uno de 665. Toledo, por su parte, cuenta con un total de 2.511 casos activos.

3.324 con menores a su cargo

De los 5.955 casos que tiene detectados el Sistema VioGén en Castilla-La Mancha, 3.324 son mujeres con menores a su cargo.

El dato que más preocupa son los 85 que se han declarado en situación de riesgo, de los que dos estarían en riesgo alto. Asimismo, 625 serían casos de "especial relevancia".

Por rango de edad

Según el último informe, la mayoría de mujeres incluidas en el sistema tienen entre 31 y 45 años, ya que se registran un total de 2.850 casos.

En el rango de 46 a 64 se encuentra 1.493 mujeres; en el de 18 a 30 hay 1.407; y 132 superan los 65 años.

Muy llamativo es el número de menores de 18 que se encuentran en riesgo de violencia de género en el Sistema VioGén, un total de 73.

Datos nacionales

A nivel nacional, Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 106.972 casos activos de víctimas de violencia de género, 423 casos más que al cierre del mes anterior.

21 de ellos están en riesgo extremo, 1.132 en alto, 16.470 en medio y 89.349 en bajo. Además, 54.968 son mujeres con menores a su cargo, de los que 1.695 están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre.

Respecto a las edades, 1.366 de ellas son menores de 18 años; 26.178 de 18 a 30; 49.338 de 31 a 45; 27.490 de 46 a 64; y 2.600 de 65 o más.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 28.355. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 17.566; la Comunidad de Madrid, con 12.851; Canarias, con 6.569; Galicia, con 6.286; Castilla-La Mancha, con 5.955; Murcia, con 5.903; Castilla y León, con 5.723; Baleares, con 4.412; Extremadura, con 3.029; Aragón, con 2.536; Asturias, con 2.340; Navarra, con 2.249; Cantabria, con 1.646; La Rioja, con 949; Ceuta, con 353; y Melilla, con 250.