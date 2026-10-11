Milagros Tolón asegura que sería "un orgullo" encabezar la lista del PSOE de Toledo al Congreso: "Estaría encantada"

La ministra de Educación, Deportes y Formación Profesional, Milagros Tolón, ha reconocido que para ella sería "un orgullo" encabezar la lista del PSOE de Toledo al Congreso en las próximas elecciones del 29 de noviembre. No obstante, ha abogado por "respetar los plazos y los procesos internos".

Así lo ha asegurado este sábado en Toledo, durante su visita a la Feria de la Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), donde ha analizado la confección de las listas después de que la agrupación local de Toledo la haya propuesto por unanimidad como número uno por la provincia.

Tolón ha señalado que todavía deben pronunciarse el Comité Provincial del PSOE, el Comité Regional y la Comisión Federal de Listas del PSOE, que tiene previsto reunirse el 17 de octubre.

"Yo estaría encantada y para mí sería un orgullo", ha afirmado.

Y ha expresado que le parecerá "estupendo" lo que decidan los militantes y la Comisión de Listas en cuanto a la posibilidad de que el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, sea el número dos, teniendo en cuenta que en 2023 fue cabeza de lista.

"Trayectoria política y compromiso"

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la Comisión Ejecutiva de la Agrupación Municipal Socialista de Toledo acordó por unanimidad el pasado miércoles proponer a Tolón como cabeza de lista del PSOE por la provincia al Congreso.

La agrupación destacó su "trayectoria política y compromiso con el Gobierno de Pedro Sánchez".

"Tolón representa el mejor perfil para defender como número uno por Toledo el proyecto progresista del PSOE. Además, defiende los intereses de nuestra provincia y nuestra región con peso real en el Consejo de Ministros y en la dirección nacional del partido", reconocieron.

Como en el resto de las agrupaciones municipales, esta proposición escalará ahora al PSOE de la provincia de Toledo, donde se recogerán todos los resultados de las asambleas municipales y se ordenarán los nombres propuestos en función de los equilibrios políticos y territoriales de la circunscripción.

Una vez aprobada la candidatura por el Comité Provincial, la papeleta llega a Ferraz, quien se encarga de darle el visto bueno a través del Comité Federal de Listas. Este órgano, dependiente de la Dirección Federal, tiene la potestad de intervenir en la configuración de la papeleta antes de que sea aprobada de manera definitiva.

Precisamente fue en este punto donde hace tres años se produjo un choque de trenes entre el PSOE de Castilla-La Mancha y el nacional. Desde Toledo, la propuesta aprobada por la dirección provincial estaba compuesta por Sergio Gutiérrez como número uno de la candidatura y Esther Padilla en el segundo puesto.

Sin embargo, desde Ferraz impusieron la entrada de Milagros Tolón, más próxima al aparato nacional que al regional y que semanas antes había perdido la Alcaldía de Toledo.

El resultado fue un enfrentamiento que se saldó con el acuerdo de introducir a la actual ministra en el segundo puesto por detrás de Sergio Gutiérrez. En este caso la damnificada fue Esther Padilla que cayó al tercer puesto, no salió elegida en las elecciones y encontró acomodo como portavoz del Gobierno regional.