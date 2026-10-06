Las Cortes de Castilla-La Mancha vuelve a abrir sus puertas al público: primera jornada el próximo 17 de octubre

El órgano legislativo de Castilla-La Mancha abre sus puertas a la ciudadanía. El histórico convento de San Gil de Toledo, que acoge el parlamento regional, retoma el programa Cortes Abiertas y celebrará su primera jornada el próximo sábado 17 de octubre.

Tras el parón de las vacaciones de verano, grupos y cualquier ciudadano podrán conocer de primera mano la Asamblea Autonómica de forma gratuita. Estas jornadas, que suelen celebrarse un sábado al mes, han reunido a casi 9.000 visitantes desde que se iniciaron.

Para participar, los interesados deben contactar por teléfono con el 925 259 807 o enviar un correo electrónico a la dirección puertasabiertas@cortesclm.es.

Un grupo de personas visitando las Cortes de Castilla-La Mancha. Cortes CLM

El itinerario arranca en el recibidor del antiguo convento de los franciscanos descalzos y atraviesa las principales estancias del parlamento, como el Salón de Plenos instalado en la antigua iglesia, las salas de comisiones y de la Mesa y la biblioteca, hasta desembocar en la terraza del edificio de grupos, con una fantástica panorámica sobre el Río Tajo.

Además, la actividad incluye la posibilidad de contemplar un ejemplar limitado de la Constitución Española y una reproducción del Estatuto de Autonomía. Un plan diferente para comprender cómo se crean y se votan las leyes de carácter autonómico.