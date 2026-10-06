El Gobierno de Page moviliza otros 50 millones de euros para rehabilitar más de 2.000 viviendas en la región

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la movilización de 50 millones de euros procedentes de los Fondos Feder destinado a la rehabilitación y la mejora de la eficiencia energética de más de 2.000 viviendas en la región.

Así lo ha dado a conocer el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha recordado que se trata de la segunda convocatoria de este tipo tras un primer paquete de 30 millones de euros puestos a disposición de particulares para realizar rehabilitaciones integrales de bloques de pisos.

Respecto a esta nueva convocatoria, Hernando ha reseñado que incorporan dos novedades importantes: el aumento de las cuantías económicas de las ayudas, llegando al 100% del coste de la actuación para las familias en situación de vulnerabilidad y un aumento del 20 % de la cuantía máxima y el porcentaje de ayuda en municipios de zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

A esto se añade una reducción de los requisitos de potencia fotovoltaica exigidos para acceder a las ayudas de la sublínea de energía solar, la obligación de presentar el Libro del Edificio Existente para la Rehabilitación junto con la solicitud y la exigencia de que las viviendas constituyan domicilio habitual y permanente para poder acceder a las ayudas.

Tres líneas de actuación

Las actuaciones subvencionables se estructuran en tres grandes líneas de actuación. La primera tiene que ver con la rehabilitación de la envolvente de edificios residenciales siempre y cuando las actuaciones logren una reducción mínima del 40% en el consumo de energía primaria no renovable respecto a la certificación energética del edificio.

La segunda línea recoge la incorporación de energías renovables. Esta línea se divide en tres sublíneas en función de la tecnología utilizada: instalaciones térmicas mediante biomasa, sistemas de aerotermia o geotermia e instalaciones solares fotovoltaicas, térmicas o híbridas.

Por último, la tercera línea engloba la rehabilitación de edificios protegidos y viviendas de consumo energético mínimo.

La convocatoria establece tres condiciones fundamentales para poder acceder a las ayudas, que son que los edificios tienen que estar construidos antes de 2006, que los trabajos no podrán haberse iniciado antes de la presentación de la solicitud y que la inversión mínima tiene que ser de 200.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará una vez transcurridos 10 días hábiles desde la publicación oficial de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que se estima para el martes 13 de octubre y permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre.

4.000 viviendas esta legislatura

Por otra parte, Hernando ha reivindicado la acción del Gobierno regional en materia de vivienda situando en 4.000 las viviendas de protección impulsadas en los tres años y medio que llevamos de legislatura, tanto en régimen de alquiler asequible como de compraventa.

A preguntas de los periodistas, el consejero ha defendido que el Ejecutivo del que forma parte está actuando con "especial intensidad" ante el problema de la vivienda y ha avanzado que este tipo de políticas se incrementarán en los próximos meses.

"Se ha acabado la hora de la homeopatía y hay que ir a cirugía mayor", ha subrayado.

Como muestra de ese éxito de las políticas desplegadas en esta materia, ha puesto sobre la mesa dos datos: que Castilla-La Mancha sea la región donde se requiere un menor esfuerzo para comprar una vivienda y la segunda si tenemos en cuenta el esfuerzo salarial para afrontar un alquiler.

Con la vista puesta en ese paso más, Hernando ha avanzado que Castilla-La Mancha será la primera comunidad autónoma que se adherirá al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, lo que permitirá la inversión de al menos 280 millones de euros en esta materia, de los que 168 millones procederán del Estado y un mínimo de 112 millones serán aportados por la comunidad autónoma.

Este acuerdo con el Gobierno central, que según Hernando será suscrito en los próximos días, habilitará al Gobierno regional para poner en marcha en el futuro próximo "una docena y media de convocatorias", ha finalizado el consejero.