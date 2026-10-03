Cientos de incidencias en la provincia de Albacete tras las intensas lluvias: se refuerza el operativo en Madrigueras

Las fuertes lluvias y tormentas han dejado una noche complicada en Castilla-La Mancha, con 276 incidencias acumuladas desde la activación del Meteocam, 170 de ellas en la provincia de Albacete.

El episodio ha provocado inundaciones, cortes de carreteras, vehículos arrastrados por el agua y problemas en viviendas, calles, comercios y equipamientos públicos de distintos puntos de la región.

La situación más grave se ha vivido en Madrigueras (Albacete), donde una anciana ha fallecido en su domicilio al no poder ponerse a salvo durante la riada. El Gobierno regional mantiene activo el Nivel 1 de emergencia del Meteocam en la provincia de Albacete mientras continúan los trabajos de recuperación en la localidad.

El 112 recibió 108 avisos relacionados con inundaciones en viviendas, sótanos, garajes y locales, mientras que los servicios de emergencia tuvieron que rescatar a vecinos atrapados por el agua.

Refuerzo del dispositivo y limpieza de las calles

El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, se ha desplazado de nuevo a primera hora de este sábado hasta Madrigueras para realizar el seguimiento de la situación y coordinar sobre el terreno, junto con la Diputación, el Ayuntamiento y los distintos servicios participantes, los trabajos previstos para esta jornada.

Las labores se centran especialmente en la limpieza de la localidad, después de que durante la noche se iniciara la retirada de vehículos, y en la atención y asistencia a los ciudadanos afectados.

El operativo se ha reforzado este sábado con nuevos equipos de GEACAM. Está prevista la incorporación de efectivos del retén de Guardia Invernal de Casas de Ves, además de un camión procedente de Carcelén y otro de Iniesta. Estos medios se suman a los efectivos del SEPEI, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y cuadrillas de municipios vecinos.

Entre los edificios públicos afectados se encuentra el Centro de Salud de Madrigueras, cuyo servicio ha sido trasladado a la sede de Cruz Roja en la localidad, desde donde continúa prestando atención.

Un ES-Alert ante la evolución de las tormentas

La evolución de las lluvias llevó también a activar el sistema ES-Alert en varios municipios de La Mancha albaceteña. El aviso se envió a las 19:36 horas del viernes ante el incremento de los incidentes registrados por el Servicio de Emergencias 112 y recomendaba evitar los desplazamientos.

En Madrigueras, además, la Guardia Civil cortó los accesos al municipio y los bomberos movilizaron efectivos de varios parques de la provincia. Los servicios de Protección Civil también fueron activados para colaborar en las actuaciones.

Las precipitaciones también han tenido consecuencias en la red viaria. En Madrigueras, la CM-316 y la AB-105 han recuperado la circulación, mientras que la CM-3222a continúa cortada en el kilómetro 5 debido a las consecuencias de las lluvias.

El agua y el barro también han provocado afecciones puntuales en otras carreteras de la región, obligando a extremar la precaución a los conductores.

Manzanares también sufre los efectos de la tromba

La provincia de Ciudad Real también ha sufrido las consecuencias de las fuertes precipitaciones. En Manzanares, una tromba de agua dejó alrededor de 35 litros por metro cuadrado en menos de una hora, anegando calles, naves industriales y comercios.

El agua llegó incluso al hospital de la localidad, donde quedó afectada la zona de Urgencias. Los servicios de emergencia tuvieron que intervenir para hacer frente a la entrada de agua y garantizar el funcionamiento del centro.

En Hellín (Albacete), las calles también quedaron anegadas por la intensidad de las precipitaciones y se registraron problemas en distintos puntos del municipio.

276 incidencias desde el inicio del episodio

El balance ofrecido por el Gobierno regional sitúa en 276 las incidencias registradas en Castilla-La Mancha desde la activación del Meteocam, con Albacete como la provincia más afectada, al concentrar 170 de ellas.

El plan había comenzado activado en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara y se amplió posteriormente a toda Castilla-La Mancha ante los avisos meteorológicos por fuertes lluvias y tormentas. Ahora permanece en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1 en Albacete, mientras se mantiene el seguimiento del episodio en el resto de la región.

La dirección del Meteocam continúa evaluando la evolución de las incidencias para adaptar los recursos desplegados. La Junta mantiene además activos avisos meteorológicos de AEMET y pide a la población extremar las precauciones, especialmente en los desplazamientos por carretera.

Una jornada anterior también marcada por las lluvias

Las incidencias de la noche del viernes al sábado se suman a las registradas durante la madrugada y la mañana del viernes, cuando las precipitaciones ya habían provocado problemas en distintos puntos de Castilla-La Mancha.

En la provincia de Cuenca, las lluvias afectaron a municipios como La Almarcha, Cañada Juncosa y Castillo de Garcimuñoz, además de provocar problemas en la red de carreteras. En Buenache de Alarcón, una riada dejó calles cubiertas de barro y piedras, arrastró un vehículo y provocó la entrada de agua en varias viviendas.

En Fuente de la Carrasca, pedanía de Nerpio (Albacete), una vivienda quedó inundada y sufrió importantes daños materiales, mientras los bomberos trabajaron durante horas para retirar el agua. También se registraron incidencias en otros puntos de la provincia.