Transportes reanuda las obras de la N-502 entre Gamonal y Velada: habrá cortes desde el lunes y costarán 5,9 millones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado la reanudación de las obras para acondicionar la intersección de la N-502 entre los municipios de Velada y Gamonal, en la provincia de Toledo. Unas actuaciones que en su conjunto están presupuestadas en 5,9 millones de euros y que comportarán cortes desde el lunes.

Concretamente, estas actuaciones afectan al tramo entre los kilómetros 104,7 y 105,5 con la construcción de ese enlace en el kilómetro 105,1, según ha informado la Delegación del Gobierno.

En estas obras para construir el nuevo tronco de la N-502 con la vía existente, se procederá a la demolición de la glorieta de acceso a Gamonal, construida provisionalmente para facilitar el acceso a la localidad durante el desarrollo de las obras para culminar con la construcción del tablero del nuevo enlace.

De esta manera, a partir de las 8:00 horas del lunes 5 de octubre y hasta el día 19, se producirá el corte de la carretera TO-1287, que da acceso a Gamonal, desde el km 105,5 de la N-502. Durante este periodo, el tráfico del tronco de la N-502 se desviará por los ramales de ambas márgenes del enlace que se está construyendo.

Para asegurar la fluidez del tráfico se han diseñado varios itinerarios alternativos debidamente señalizados.

Imagen de la actuación. Ministerio de Transportes

Los vehículos procedentes de Ávila que deseen acceder a Gamonal deberán desviarse a la altura de Velada por la carretera CM-5103, incorporarse a la autovía A-5 en el enlace 130 en sentido Madrid y salir hacia Gamonal en el enlace 128.

Los vehículos procedentes de Talavera de la Reina que quieran acceder a Gamonal deberán desviarse por el enlace 123 de la A-5 en sentido y salir hacia Gamonal en el enlace 128.

El tráfico de la autovía A-5, en cualquiera de los dos sentidos de circulación, deberá tomar la salida 128 de la A-5 para acceder a la localidad de Gamonal.

Obras paradas

Desde el PP han criticado en varias ocasiones que estas obras iniciadas en diciembre de 2023 quedasen paralizadas en febrero de 2025 comprometiendo desde entonces la seguridad de los conductores que circulan por esta carretera.

Incluso, la senadora 'popular' Carmen Riolobos se preguntaba si esta paralización tenía que ver con la trama 'Koldo', dado que un directivo de la empresa adjudicataria -OPR SA- había comparecido ante el juez que estaba investigando la trama de corrupción.