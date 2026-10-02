Page cree que Sánchez debería convocar elecciones por "credibilidad" si el Congreso tumba los decretos de vivienda

Emiliano García-Page ha lanzado un serio aviso a Pedro Sánchez. El presidente de Castilla-La Mancha considera que, si el Congreso rechaza este viernes los dos decretos sobre vivienda y el jefe del Ejecutivo decide no convocar elecciones generales, la credibilidad del Gobierno ante los ciudadanos a los que iban dirigidas las medidas quedaría en "altísimo riesgo".

"Creo que es enormemente arriesgado decirles a esos cientos de miles de personas para los que estaba destinado el decreto, si no prospera, que se esperen sentados a ver cuándo se quieren convocar elecciones", ha afirmado Page a preguntas de los periodistas en Toledo.

La advertencia del barón socialista más crítico con Ferraz llega después de que Junts haya anunciado su rechazo a los dos decretos, una decisión que ha situado a Sánchez ante la posibilidad de adelantar las elecciones.

Según ha publicado EL ESPAÑOL, varios miembros del Gobierno consideran "muy probable" una convocatoria electoral si la Cámara Baja tumba los planes de Moncloa.

Page ha cuestionado la coherencia de presentar los decretos como una respuesta urgente a la crisis de la vivienda y, en caso de que sean rechazados, prolongar la legislatura sin ofrecer una salida política.

"Si se ha aprobado un decreto por emergencia ante la situación de miles y miles de inquilinos y se ha tramitado en el Parlamento por emergencia", ha señalado, dejar ahora a sus destinatarios a la espera supondría "un altísimo riesgo" para el Gobierno "desde el punto de vista de la credibilidad".

Días atrás, el presidente castellanomanchego había calificado las medidas de Sánchez como "un torniquete" y había lamentado que el Ejecutivo carezca de una estrategia clara en materia de vivienda.

Aunque este viernes no ha reclamado expresamente la disolución de las Cortes, y ha dicho que no tiene "ni idea" de lo que hará Sánchez, Page lleva tiempo defendiendo la convocatoria de elecciones anticipadas.

A su juicio, la debilidad parlamentaria impide al Gobierno desarrollar su programa y prolongar esta situación perjudicaría a los candidatos socialistas en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027.

Posible cambio de posición

El dirigente socialista tampoco ha querido anticipar el resultado de la votación. "No quiero adelantarme a lo que puedan ser los votos", ha declarado, antes de recordar que "no sería tampoco la primera vez que dicen una cosa y hacen la contraria".

Preguntado por el debate parlamentario y por la posibilidad de elecciones, Page ha atribuido buena parte de la situación actual a los acuerdos del PSOE con Junts. "La legislatura consistió en darle el mando a distancia a Puigdemont", ha afirmado.

En su opinión, el líder de Junts ha condicionado de forma determinante la acción del Gobierno durante toda la legislatura. Page ha descrito además la política española como "un laberinto sin salida" y ha cuestionado los pactos alcanzados por Sánchez para mantenerse en la Moncloa.

"Los pactos, cuando se hacen orillando tus valores y tus principios, y los haces con la extrema derecha que además quiere dinamitar España, pues francamente traen como mínimo dolores de cabeza", ha señalado.

¿Page quiere elecciones?



Que tumbe el decreto-estafa de vivienda y tumbará al Gobierno de Sánchez.



Pedro Sánchez puede reponerse al NO de Junts, pero no al NO de su propio grupo.



Page lo tiene en su mano. Oportunidades para demostrarlo ya ha tenido unas cuantas. Que deje el… — Paco Núñez (@paconunez_) October 2, 2026

Tras estas declaraciones, el presidente del PP de Castilla-La Mancha y líder de la oposición regional, ha planteado a través de la red social X que si Page quiere elecciones debe "tumbar el decreto-estafa de vivienda" y, de esta forma, "tumbará al Gobierno de Sánchez".



"Pedro Sánchez puede reponerse al no de Junts, pero no al no de su propio grupo", ha argumentado Núñez, refiriéndose así a una supuesta ruptura de la disciplina de voto por parte de los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso.



"Page lo tiene en su mano. Oportunidades para demostrarlo ya ha tenido unas cuantas. Que deje el teatro", ha finalizado el dirigente 'popular'.