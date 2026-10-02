La lluvia deja una noche complicada en Castilla-La Mancha: una vivienda anegada, varias carreteras cortadas...

Las lluvias y tormentas registradas durante las últimas horas han dejado una decena de incidencias en Castilla-La Mancha, con especial afección en la provincia de Albacete y en distintos puntos de Cuenca.

Entre los incidentes más destacados se encuentra la inundación de una vivienda y los cuantiosos daños materiales ocasionados en Fuente de la Carrasca, una pedanía de Nerpio (Albacete), mientras que la A-3 a su paso por La Almarcha (Cuenca) tuvo que permanecer cortada durante varias horas por la acumulación de agua.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, entre las 00.00 y las 08.00 horas de este viernes se han contabilizado diez incidencias relacionadas con las lluvias y tormentas en Castilla-La Mancha. Dos se han registrado en Albacete, siete en Cuenca y una en Guadalajara.

Los mayores daños durante la noche se han producido en Fuente de la Carrasca, una pequeña pedanía de Nerpio en la que reside mayoritariamente población de edad avanzada. Las lluvias provocaron la inundación de una vivienda y cuantiosos daños materiales en la localidad.

Los bomberos tuvieron que trabajar durante toda la noche en esta pedanía para atender las consecuencias de las precipitaciones. Según las mismas fuentes, Fuente de la Carrasca ha quedado "bastante dañada" por las lluvias, aunque no se han registrado heridos.

La otra incidencia contabilizada en la provincia de Albacete fue de menor entidad y se produjo en Caudete.

La A-3, cortada durante varias horas en La Almarcha

En Cuenca se concentraron siete de las diez incidencias registradas en la región. Entre las localidades afectadas se encuentran La Almarcha, Cañada Juncosa y Castillo de Garcimuñoz, todas ellas situadas en el entorno de la carretera A-3.

Precisamente, la autovía tuvo que ser cortada durante varias horas a la altura de La Almarcha por la presencia de balsas de agua en la calzada. El corte afectó al tramo comprendido entre los kilómetros 154 y 168.

El aviso al Servicio de Emergencias 112 se recibió a las 21.32 horas del jueves, después de que las intensas precipitaciones provocasen la acumulación de agua y varios vehículos quedasen detenidos en la calzada.

Parte de los conductores afectados se resguardaron en una gasolinera próxima, mientras que otros se desplazaron hasta el casco urbano de La Almarcha. No se produjeron heridos.

La circulación pudo restablecerse durante la madrugada. La A-3 quedó reabierta al tráfico a las 2.00 horas de este viernes, una vez superadas las circunstancias que habían obligado a interrumpir el paso de vehículos.

La AB-302 permanece cortada por agua y barro

Las lluvias también provocaron el corte de la carretera AB-302 entre Montealegre del Castillo y La Higuera, en la provincia de Albacete. La vía quedó cerrada a las 21.39 horas debido a la presencia de balsas de agua y barro en la calzada.

El corte afecta a los dos sentidos de circulación y se suma a las incidencias ocasionadas por las precipitaciones durante la noche. En Guadalajara, por su parte, se contabilizó una única incidencia, de escasa entidad, en Alovera.

Más tormentas y posible granizo

La situación meteorológica continuará siendo inestable durante este viernes. La previsión apunta a un predominio de los cielos nubosos en Castilla-La Mancha, con posibilidad de brumas y nieblas, tanto matinales como vespertinas, en zonas altas de la mitad este de la Comunidad y en los Montes de Toledo.

Se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes por la tarde en toda Castilla-La Mancha. Durante la madrugada, estos fenómenos se esperan también en Cuenca y Albacete, donde las precipitaciones podrán acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, teniendo en cuenta las lluvias registradas desde el día anterior.

Las tormentas podrán ir acompañadas de granizo y tampoco se descarta alguna racha de viento muy fuerte asociada a estos fenómenos.

La evolución de las precipitaciones mantiene, por tanto, el riesgo de nuevas incidencias, especialmente en carreteras y zonas donde pueda acumularse agua.

Aviso amarillo en toda la región

A partir de las 14:00 horas de este viernes, toda Castilla-La Mancha estará en aviso amarillo por fenómenos meteorológicos adversos.

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente en el noroeste de Toledo y permanecerán con pocos cambios en el resto de la región.

Las máximas se mantendrán sin cambios o experimentarán un ligero descenso, que será localmente más acusado en Cuenca y Albacete.

El viento soplará flojo a moderado, con predominio de la componente este, aunque no se descartan rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

El episodio deja así un balance de diez incidencias durante la noche en Castilla-La Mancha, con los daños más importantes concentrados en Fuente de la Carrasca y varios problemas en las carreteras de Cuenca y Albacete.