El final de la temporada de verano deja 2.013 parados más y eleva la cifra total en Castilla-La Mancha a 118.133 desempleados

El final de la temporada de verano en Castilla-La Mancha se ha traducido en la incorporación de 2.013 personas más a las listas del paro durante el mes de septiembre (1,73 %).

Este dato sitúa el número total de parados en la región en 118.133, 1.419 más que hace un año, según queda recogido en los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social este viernes.

Mientras, en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, Castilla-La Mancha vuelve a registrar un nuevo máximo con 1.796 cotizantes más que sitúan la cifra total en 830.433 afilados.

Fuentes del Gobierno regional atribuyen este incremento, al igual que el del mes de agosto, al proceso de regularización que ha hecho aflorar

A nivel nacional, también se produce una tendencia al alza con la inscripción de 23.587 nuevos desempleados, un 1 % más, en relación al mes anterior.

En el caso de Castilla-La Mancha, el único sector en el que bajó el paro fue la construcción con 109 inscritos menos (-1.45%), mientras que sufrieron alzas Servicios con 1297 más (+1.57%), Sin empleo anterior con 711 más (+6.02%), Agricultura con 80 más (+1.79%) e Industria 34 más (+0.34%).

En términos generales, las cifras de desempleados al término de septiembre se reparten entre Servicios (83.674), Sin empleo anterior (12.527), Industria (9.989), Construcción (7.398) y Agricultura (4.545).

En cuanto a sexos, de los 118.133 parados que figuran en las listas, 76.653 fueron mujeres, 1.294 más (+1,7%) y 41.480, 719 más (+1,8%).

Por provincias, el paro subió en toda Castilla-La Mancha. Toledo ha liderado la subida con 855 nuevos desempleados seguido de Albacete (452), Cuenca (375), Ciudad Real (186) y Guadalajara (145).

Contratación y afiliación

Respecto a la contratación, en Castilla-La Mancha se produjeron 72.872 nuevos contratos en septiembre, un 0,4% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 32.910 fueron contratos indefinidos, un 5,2% menos que en septiembre de 2025 y 39.962 contratos temporales (un 5,6% más).

En cuanto a los cotizantes a la Seguridad Social, de los 830.433 que hay en Castilla-La Mancha, 151.957 son autónomos y 678.476 lo hacen en el régimen general. De estos últimos, 38.482 pertenecen al régimen agrario, 10.461 al especial del hogar y los 629.533 integran el general.