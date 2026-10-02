El Comité de las Regiones pide desde Toledo "reforzar la acción local" frente a los incendios tras un "verano devastador"

La Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones que se ha celebrado este viernes en Toledo ha aprobado un dictamen en el que reclama "reforzar la acción local" frente a los incendios forestales, después de "un verano devastador".

El evento ha tenido lugar en el convento de San Pedro Mártir, sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), una reunión para debatir sobre arroz, incendios forestales y despoblación.

El dictamen aprobado introduce varias enmiendas para pedir que la gestión del riesgo se adapte a las condiciones locales y se aplique al nivel más adecuado, además de que los entes locales y regionales desempeñen un papel central en la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación.

También considera que la prevención debe configurarse como una política permanente y plurianual, que no se limite a intervenciones puntuales poco antes del inicio de cada temporada de incendios. Y aboga por vincular "más estrechamente" la política contra incendios al desarrollo rural, la resiliencia demográfica y la lucha contra la despoblación.

Asimismo, los miembros de la Comisión NAT han expresado su pleno apoyo a una nueva iniciativa presentada por la región de Provenza-Alpes-Costa Azul (Francia), que propone crear una coalición europea de regiones resistentes a los incendios forestales destinada a impulsar la cooperación entre regiones y garantizar un apoyo adecuado del presupuesto de la Unión Europea.

"Prevención, resiliencia e implicación"

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha participado en la reunión, donde ha alertado de que "las sociedades europeas deben ir más allá de una estrategia centrada únicamente en la extinción de incendios y aprender a convivir con el fuego".

La consejera ha alertado de que el cambio climático "intensifica las condiciones meteorológicas extremas favorables a los grandes incendios", pero también "el cambio social de las zonas rurales, la reducción del pastoreo y la desaparición de prácticas agrícolas tradicionales" están provocando el aumento de la vegetación disponible para arder.

"Debemos crear paisajes resilientes frente a los incendios y realizar una gestión integrada del territorio. La educación y la formación de la ciudadanía deben convertirse en pilares de las políticas de prevención porque la mano del hombre está detrás de la mayoría de los fuegos", ha indicado.

Para Gómez, esta prevención debe convertirse en el eje central de las políticas públicas frente a los incendios forestales.

"Castilla-La Mancha se ha enfrentado al peor año de incendios de su historia, superando las 40.000 hectáreas afectadas en 1.306 siniestros, de los que 1.100 han sido conatos y 206 han sido incendios mayores de una hectárea. Ha sido la tercera comunidad con mayor superficie quemada, después de Andalucía y Castilla y León", ha afirmado.

Derecho a permanecer

Por otro lado, durante la reunión se han analizado cómo pueden las políticas de la Unión Europea ayudar a las personas a vivir, trabajar y prosperar en el lugar que consideran su hogar, abordando al mismo tiempo el declive demográfico y los desequilibrios regionales.

La discusión se ha centrado en los retos de las zonas rurales y remotas, poniendo el foco en el acceso a los servicios públicos, la asistencia sanitaria y la conectividad, así como el relevo generacional en la agricultura y la pesca.

Los miembros han subrayado la necesidad de políticas europeas coordinadas que creen las condiciones para que las personas puedan quedarse, regresar o construir su futuro en sus comunidades.

"Sostenibilidad recíproca"

Al respecto, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que también ha participado en la reunión, ha reivindicado "una sostenibilidad recíproca para que las grandes concentraciones de población no se desarrollen a costa de los núcleos menos poblados".

Para Page, las administraciones públicas de territorios muy extensos y poco poblados también tienen que garantizar la sanidad, la educación, los servicios públicos.

"Hemos llegado a un punto en el que la factura, el coste de tener que mantener muchos servicios para poca gente es más caro que el de jugar a una estrategia de equilibrio territorial donde mucha población pueda encontrar mejores servicios y de esa manera hacer más eficaz la misma prestación de los servicios públicos", ha advertido.

Por ello, ha presumido de la Ley contra la Despoblación de la comunidad, que "favorece el derecho a permanecer en el lugar de residencia y está consiguiendo atraer nuevos residentes a Castilla-La Mancha".

"Es una forma de estimular la llegada de nuevos residentes y de facilitar y dar cobertura a quien quiera voluntariamente quedarse. Lo digo con orgullo porque está resultando exitoso y es una estrategia perfectamente exportable", ha afirmado.