Page conquista a los líderes europeos con una apetitosa cena en Toledo: milhojas de perdiz, rodaballo con azafrán...

Antes de debatir sobre agricultura y despoblación, Europa ha comprobado a qué sabe Castilla-La Mancha. La delegación comunitaria que se ha citado en Toledo para participar este viernes en la 10ª reunión de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones disfrutó este jueves por la noche degustando los mejores productos de la tierra.



El presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, y el presidente de las Cortes autonómicas, Pablo Bellido, ejercieron de maestros de ceremonias en una cena oficial celebrada en el Parador toledano, desde cuya terraza se contempla una de las panorámicas nocturnas más bellas de la ciudad, con la Catedral, el Alcázar y el resto del Casco Histórico iluminados.

Esta vista fue reconocida en enero de 2022 como la panorámica nocturna más bonita del mundo, en un reconocimiento otorgado por la Oficina de Turismo de Japón de Turespaña y la Oficina de Congresos y Convention Bureau de Japón (Yakei).

Foto de familia, con la panorámica de Toledo iluminado al fondo. JCCM

La elección de los platos que el Gobierno de Castilla-La Mancha ofreció a los alcaldes, concejales y presidentes regionales de los 27 estados miembros fue toda una declaración de intenciones alineada con el lema de su jornada de trabajo: 'Proteger el origen, crear valor'. El objetivo europeo es blindar las indicaciones geográficas, y la región respondió poniendo ese valor directamente en el plato.

Tras abrir boca con tres aperitivos —salmorejo de tomate, ventresca de atún y huevo; bacalao en crujiente de tempura; y las croquetas de jamón de Paradores— la gastronomía castellanomanchega reclamó su protagonismo con un milhojas de perdiz en escabeche, queso manchego DOP y manzana.

El broche lo puso un rodaballo asado bañado, cómo no, en salsa de azafrán, recordando a los comensales por qué es el oro rojo de la Mancha.

En la velada, junto a Page y Bellido, también participaron otros altos cargos del Ejecutivo autonómico como el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero; los consejeros de Desarrollo Sostenible y Agricultura, Mercedes Gómez, Julián Martínez Lizán, respectivamente; y Nazareth Rodrigo, directora general de Asuntos Europeos.

Tampoco faltó el polaco Piotr Całbecki, presidente de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones (CDR) para el mandato 2025-2030.

Visita a la Sierra de los Molinos, en Campo de Criptana (Ciudad Real). Ayto. Campo de Criptana

Antes de llegar a Toledo, los integrantes del Intergrupo del Vino y de la Comisión NAT se desplazaron hasta Campo de Criptana (Ciudad Real) para dejarse impresionar por los gigantes de la Sierra de los Molinos. Además, conocieron en primera persona la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, la más grande de Europa.

La cita continúa este viernes en la imponente Iglesia de San Pedro Mártir de Toledo. Entre las 10:00 y las 13:30 horas, con la bienvenida oficial de Page y Bellido, la Comisión NAT se centrará en los expedientes que definirán el futuro de los territorios rurales europeos.