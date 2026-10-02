Núñez acusa a Page de dejar pasar la oportunidad de forzar la caída de Sánchez: "Tenía 8 votos y ha vuelto a sostenerlo"

Paco Núñez ya había señalado antes de la votación el punto exacto sobre el que iba a construir su crítica a Emiliano García-Page si los decretos de vivienda eran tumbados en el Congreso: los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha.

"Pedro Sánchez puede reponerse al no de Junts, pero no al no de su propio grupo", afirmó el presidente regional del PP horas antes del pleno, en referencia a una eventual ruptura de la disciplina de voto de los parlamentarios castellanomanchegos.

Los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha, sin embargo, votaron finalmente a favor de los dos decretos. Y el Congreso, pese a ello, acabó rechazando ambas iniciativas con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Sin embargo, el resultado permite ahora a Núñez cerrar el argumento que había planteado antes de la votación: a su juicio, Page tenía en esos ocho parlamentarios la posibilidad de provocar una crisis política mucho mayor que la derrota parlamentaria frente a Junts y no la utilizó.

"Page tenía ocho votos para acabar con Sánchez y ha vuelto a sostenerlo", ha denunciado Núñez después del pleno. Así, el líder del PP castellanomanchego responsabiliza directamente al presidente regional de que Pedro Sánchez pueda decidir ahora si mantiene la legislatura o si opta por convocar elecciones.

La crítica del PP se produce además después de que Page haya advertido este mismo viernes de que, si el Congreso tumbaba los decretos de vivienda y Sánchez decidía no convocar elecciones, la credibilidad del Gobierno quedaría en "altísimo riesgo".

"Es enormemente arriesgado decirles a esos cientos de miles de personas para los que estaba destinado el decreto, si no prospera, que se esperen sentados a ver cuándo se quieren convocar elecciones", afirmó Page en Toledo.

El presidente castellanomanchego no llegó a reclamar expresamente este viernes la disolución de las Cortes, pero sí ha defendido en anteriores ocasiones un adelanto electoral ante la debilidad parlamentaria del Gobierno.

También ha criticado duramente los pactos de Sánchez con Junts y ha descrito la legislatura como un "laberinto sin salida", después de afirmar que el Ejecutivo había entregado "el mando a distancia a Puigdemont".

Núñez, pese a ello, considera que esas críticas pierden valor político si no van acompañadas de una decisión de los diputados socialistas de Castilla-La Mancha.

"Page diagnosticó la gravedad de la situación, reclamó coherencia a Sánchez y dejó entrever que la única salida razonable eran las urnas. Sin embargo, cuando ha llegado el momento de actuar, el líder de los socialistas de Castilla-La Mancha ha vuelto a esconderse detrás de sus declaraciones", ha señalado.

El presidente regional del PP insiste en que la derrota de Sánchez ante Junts no equivale por sí sola al final de la legislatura. De hecho, los dos decretos han sido rechazados, pero la decisión sobre la continuidad del Gobierno sigue en manos del propio Sánchez. La primera norma cayó por 178 votos frente a 172 y la segunda por 184 frente a 166.

Ahí sitúa Núñez la importancia que atribuye a los ocho diputados socialistas castellanomanchegos. Sánchez podrá sobreponerse, si quiere, a este revés parlamentario de Junts, un revés que no acaba necesariamente con la legislatura, salvo que Sánchez quiera hacerlo, pero el presidente del Gobierno nunca hubiera podido seguir adelante con el rechazo de ocho diputados de su propio grupo", ha afirmado.

Para el líder del PP regional, el voto de los parlamentarios socialistas de Castilla-La Mancha demuestra que la apelación al "voto en conciencia" que se ha planteado desde el entorno de Page si hay que votar la reforma del modelo de financiación autonómica pactada por Sánchez con ERC es solo un farol.

"¿Qué mejor oportunidad para romper la disciplina y votar en conciencia que la que han tenido este viernes en el Congreso?", ha planteado.

Núñez sostiene que Page no tenía capacidad para evitar por sí solo que Junts votara contra los decretos, pero sí podía haber ordenado a los diputados socialistas castellanomanchegos cambiar el sentido de su voto.

"Page tenía hoy en su mano ocho votos para propinar el golpe político definitivo a esta legislatura, dejar a Sánchez sin el respaldo de los socialistas castellanomanchegos y obligarlo a asumir que no puede seguir gobernando", ha insistido.

Y el dirigente del PP ha añadido: "El guion siempre es el mismo: Page levanta la voz en Castilla-La Mancha y baja la mano cuando Sánchez necesita los votos", ha señalado.

"No vale lamentar en los titulares lo que sus diputados permiten en el Congreso", ha rematado antes de afirmar que "si Sánchez sigue en la Moncloa y no convoca elecciones, Page es corresponsable político".