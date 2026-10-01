Portada del libro de Emiliano García-Page y una fotografía de su entrevista este jueves en Onda Cero. E.E. CLM

El primer libro de Page, a la venta el 28 de octubre: ese día se cumplen 44 años de la mayoría absoluta de Felipe González

'Luces de emergencia. Contra el populismo y el frentismo'. Este es el título del libro escrito por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha editado Espasa Calpe (Planeta) y que saldrá a la venta el próximo 28 de octubre, día en el que se cumplen 44 años de la primera victoria electoral del PSOE de Felipe González.

La sinopsis de la publicación, que costará 22,90 euros, avanza que el libro escrito por el barón castellanomanchego "reivindica la moderación, el diálogo y la búsqueda de acuerdos como pilares de la democracia".

"A partir de casi cuatro décadas de experiencia política, recorre sus orígenes y los de nuestro actual sistema democrático, y hace una profunda reflexión sobre la Transición, la Constitución de 1978, el papel de Europa, el Estado autonómico y los desafíos que afronta España hoy en día", describen.

En este repaso, aseguran, que Page ejerce una "mirada crítica" que alcanza a su partido, reconstruye desde dentro episodios decisivos de la historia reciente del PSOE, como el convulso Comité Federal de 2016, y analiza el auge de los personalismos, el independentismo y el deterioro del debate público.

"Un libro absolutamente necesario en la escena política presente", sentencian.

"Información novedosa"

El propio Page se ha referido a este trabajo editorial durante una entrevista en el programa 'Más de Uno' que Onda Cero ha retransmitido este jueves desde la Cooperativa 'Virgen de las Viñas' de Tomelloso (Ciudad Real).

El presidente de Castilla-La Mancha ha apuntado que este libro recogerá "una mezcla interesante" de "información novedosa" y su punto de vista de hechos políticos que ha vivido en primera persona.

Aprovechando que hoy es 1 de octubre, ha recordado cómo en el libro repasa sus vivencias de dos momentos "fatídicos" que coincidieron con esta fecha: el bronco Comité Federal del PSOE en 2016 y el referéndum ilegal de Cataluña en 2017.

A estos capítulos ha sumado la publicación del segundo decreto de vivienda en el día de hoy, una norma que ha definido como "una expresión de un día tormentoso".

Por último, Page ha reconocido que había tenido "multitud de ofertas para escribir" que había declinado. Sin embargo, ha apuntado que tanto él como sus colaboradores más próximos "pensamos que están pasando tantas cosas y estoy expresando tantas opiniones, que sería un poco derroche no plasmar una parte una parte de todo lo que pienso en términos políticos del hoy, del ayer, de mi partido, pero no solo del PSOE incluso relacionándolo con mis vivencias".