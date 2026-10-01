Farcama busca ser "más internacional" con 156 artesanos y profesionales del sector de siete países en Toledo

La ciudad de Toledo volverá a ser el escenario de esta nueva edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) que aúna tradición, innovación y talento. El Parque de la Vega acogerá la 'Fiesta de la Artesanía' que se celebrará del 7 al 12 de octubre y que destacará por la internacionalización, inclusión, talento joven y el refuerzo social.

Durante la presentación en la toledana Mezquita de Tornerías, la consejera de Economía, Empresas y Talento, Patricia Franco, ha explicado que esta XLV edición busca ser un espacio de promoción, formación, relevo generacional y negocio que se expanda más allá de los seis días que dura la feria y que genere negocio durante todo el año.

La consejera ha detallado que las grandes novedades de esta edición se centran en la dimensión internacional a la que se está proyectando Farcama, el protagonismo que ha ganado el damasquinado toledano, la vuelta del Concurso de Alfarería, la apuesta por la juventud, y una nueva zona de networking para conectar a los artesanos con otros sectores que "busca que las relaciones comerciales duren los 365 días del año".

Franco durante la rueda de prensa. Ángela Pulido Díaz.

En este sentido, ha explicado que Farcama recuperará el "tamaño y la dimensión" y contará con una "expansión" en el número de profesionales en la que habrá 156 artesanos y artesanas, 27 más que en la pasada edición. De ese más de centenar de profesionales, 81 proceden de la región -siendo 10 más que en 2025-, 50 del resto de España y 25 internacionales, con presencia de hasta siete países.

Edición "más internacional"

Asimismo, ha detallado que de los 81 artesanos de Castilla-La Mancha, 14 proceden de Albacete, 9 de Ciudad Real, 5 de Cuenca, 9 de Guadalajara y 44 de Toledo.

Por sectores, la consejera ha explicado que joyería y bisutería contarán con 38 artesanos, textil con 22, alfarería y cerámica con 21, madera con 11, jabonería y cosmética con 8, cuero y marroquinería con 10, vidrio con 5, forja y metal con 7, varios con 28 y centros especializados con 6.

Franco también ha desvelado que el país invitado de esta edición es Grecia. Desde allí, cuatro artesanos llevarán a la feria telares, escultura, madera, cerámica y joyería artesanal. Portugal, país vecino e invitado especial que forma parte de "la esencia y el pulmón" de Farcama.

En una edición cada vez "más internacional", hasta Toledo llegarán artesanos de Colombia, Uzbekistán y Francia, entre otros países.

Los jóvenes serán uno de los grandes protagonistas. A lo largo de las jornadas, se hará colaboración con las Escuelas de Arte de Toledo y Talavera, exposiciones de trabajos realizados por jóvenes, participación de estudiantes en actividades y demostraciones y el regreso del Espacio Joven, un evento destinado a artesanos menores de 35 años.

Durante su intervención, la consejera ha puesto en valor que Castilla-La Mancha se haya convertido en la primera comunidad autónoma "en elevar la artesanía a la mayor clave de formación" con el Máster de Artesanía que se impartirá en las aulas de la UCLM y que ha cubierto todas las inscripciones.

Los talleres de artesanía se dividen en: talleres didácticos para centros educativos en feria, talleres didácticos para centros educativos en provincias, talleres participativos, talleres demostrativos, taller participativo 'Monta tu propia navaja', talleres y actividades infantiles.

"Continuidad al legado artesano"

La feria contará con una zona institucional donde se celebrarán actos, exposiciones y charlas, entre otras. Por primera vez, habrá una carpa, un contenedor, un camión turístico y un stand de publicidad e información.

Los reconocimientos de esta edición reconocerán la Medalla al Mérito Artesano a Rafael Cebrián Mora, un alfarero de La Roda "que da continuidad al legado de cinco generaciones y que no se ha bajado en toda su vida del torno, desde donde sigue ejerciendo su pasión y transmitiéndola a piezas únicas y reconocibles en todo el mundo".

A título póstumo, la consejera ha adelantado que reconocerán al artesano textil Eustaquio Rosa, y a Juan Antonio Escobar, ceramista de El Puente del Arzobispo.

En cuanto al ocio, la feria contará con espacios de oferta gastronómica entre los que habrá 10 foodtrucks, actuaciones musicales y actividades familiares. El festival 'Farcama Suena' volverá a poner el ritmo con actuaciones como la de Siloé y se habilitará un punto de venta de merchandising.

Franco ha destacado los buenos resultados del turismo rural en Castilla-La Mancha durante agosto, con un crecimiento del 5,5 % en las pernoctaciones respecto al año anterior, por encima de la media nacional del 2,7 %.

La región registró así su mejor dato histórico en pernoctaciones y el segundo mejor en número de viajeros, lo que refleja estancias más prolongadas. Además, el periodo de junio a agosto se convirtió en el mejor verano de la serie histórica para el turismo rural de Castilla-La Mancha, con más de 151.500 viajeros y cerca de 397.000 pernoctaciones.

Para la consejera, Farcama es un espacio en el que "replicar los valores que nos unen e identifican como país", siendo la artesanía "uno de los principales esenciales". En este sentido, ha indicado que esta feria y Toledo se han convertido "en una cita imprescindible" para aquellos que quieran hacer una escapada en el puente de la hispanidad.