Farcama busca ser "más internacional" con 156 artesanos y profesionales del sector de siete países en Toledo
Grecia será el país invitado y la feria contará también con artesanos de Colombia, Uzbekistán y Francia, entre otros.
Más información: Castilla-La Mancha amplía a 209 los Maestros Artesanos con 15 nuevas incorporaciones ante el crecimiento del sector
La ciudad de Toledo volverá a ser el escenario de esta nueva edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) que aúna tradición, innovación y talento. El Parque de la Vega acogerá la 'Fiesta de la Artesanía' que se celebrará del 7 al 12 de octubre y que destacará por la internacionalización, inclusión, talento joven y el refuerzo social.
Durante la presentación en la toledana Mezquita de Tornerías, la consejera de Economía, Empresas y Talento, Patricia Franco, ha explicado que esta XLV edición busca ser un espacio de promoción, formación, relevo generacional y negocio que se expanda más allá de los seis días que dura la feria y que genere negocio durante todo el año.
La consejera ha detallado que las grandes novedades de esta edición se centran en la dimensión internacional a la que se está proyectando Farcama, el protagonismo que ha ganado el damasquinado toledano, la vuelta del Concurso de Alfarería, la apuesta por la juventud, y una nueva zona de networking para conectar a los artesanos con otros sectores que "busca que las relaciones comerciales duren los 365 días del año".
En este sentido, ha explicado que Farcama recuperará el "tamaño y la dimensión" y contará con una "expansión" en el número de profesionales en la que habrá 156 artesanos y artesanas, 27 más que en la pasada edición. De ese más de centenar de profesionales, 81 proceden de la región -siendo 10 más que en 2025-, 50 del resto de España y 25 internacionales, con presencia de hasta siete países.
Edición "más internacional"
Asimismo, ha detallado que de los 81 artesanos de Castilla-La Mancha, 14 proceden de Albacete, 9 de Ciudad Real, 5 de Cuenca, 9 de Guadalajara y 44 de Toledo.
Por sectores, la consejera ha explicado que joyería y bisutería contarán con 38 artesanos, textil con 22, alfarería y cerámica con 21, madera con 11, jabonería y cosmética con 8, cuero y marroquinería con 10, vidrio con 5, forja y metal con 7, varios con 28 y centros especializados con 6.
Franco también ha desvelado que el país invitado de esta edición es Grecia. Desde allí, cuatro artesanos llevarán a la feria telares, escultura, madera, cerámica y joyería artesanal. Portugal, país vecino e invitado especial que forma parte de "la esencia y el pulmón" de Farcama.
En una edición cada vez "más internacional", hasta Toledo llegarán artesanos de Colombia, Uzbekistán y Francia, entre otros países.
Los jóvenes serán uno de los grandes protagonistas. A lo largo de las jornadas, se hará colaboración con las Escuelas de Arte de Toledo y Talavera, exposiciones de trabajos realizados por jóvenes, participación de estudiantes en actividades y demostraciones y el regreso del Espacio Joven, un evento destinado a artesanos menores de 35 años.
Durante su intervención, la consejera ha puesto en valor que Castilla-La Mancha se haya convertido en la primera comunidad autónoma "en elevar la artesanía a la mayor clave de formación" con el Máster de Artesanía que se impartirá en las aulas de la UCLM y que ha cubierto todas las inscripciones.
Los talleres de artesanía se dividen en: talleres didácticos para centros educativos en feria, talleres didácticos para centros educativos en provincias, talleres participativos, talleres demostrativos, taller participativo 'Monta tu propia navaja', talleres y actividades infantiles.
"Continuidad al legado artesano"
La feria contará con una zona institucional donde se celebrarán actos, exposiciones y charlas, entre otras. Por primera vez, habrá una carpa, un contenedor, un camión turístico y un stand de publicidad e información.
Los reconocimientos de esta edición reconocerán la Medalla al Mérito Artesano a Rafael Cebrián Mora, un alfarero de La Roda "que da continuidad al legado de cinco generaciones y que no se ha bajado en toda su vida del torno, desde donde sigue ejerciendo su pasión y transmitiéndola a piezas únicas y reconocibles en todo el mundo".
A título póstumo, la consejera ha adelantado que reconocerán al artesano textil Eustaquio Rosa, y a Juan Antonio Escobar, ceramista de El Puente del Arzobispo.
En cuanto al ocio, la feria contará con espacios de oferta gastronómica entre los que habrá 10 foodtrucks, actuaciones musicales y actividades familiares. El festival 'Farcama Suena' volverá a poner el ritmo con actuaciones como la de Siloé y se habilitará un punto de venta de merchandising.
Franco ha destacado los buenos resultados del turismo rural en Castilla-La Mancha durante agosto, con un crecimiento del 5,5 % en las pernoctaciones respecto al año anterior, por encima de la media nacional del 2,7 %.
La región registró así su mejor dato histórico en pernoctaciones y el segundo mejor en número de viajeros, lo que refleja estancias más prolongadas. Además, el periodo de junio a agosto se convirtió en el mejor verano de la serie histórica para el turismo rural de Castilla-La Mancha, con más de 151.500 viajeros y cerca de 397.000 pernoctaciones.
Para la consejera, Farcama es un espacio en el que "replicar los valores que nos unen e identifican como país", siendo la artesanía "uno de los principales esenciales". En este sentido, ha indicado que esta feria y Toledo se han convertido "en una cita imprescindible" para aquellos que quieran hacer una escapada en el puente de la hispanidad.