Las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban la nueva ley de espectáculos que regulará celebraciones como las 'raves'

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha dado este jueves luz verde a la nueva ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, una norma que regula nuevas formas de ocio surgidas en los últimos años como los festivales de música al aire libre y otras celebraciones en espacios abiertos.

Asimismo, establece medidas de seguridad y orden público, garantiza el ocio sin perturbar el derecho al descanso y se ocupa de la protección de la infancia y la adolescencia.

La nueva ley, que ha sido aprobada con la mayoría socialista, actualiza la normativa anterior de 2011, ya que en estos 15 años han aparecido nuevas formas de ocio y se hacía necesario adaptar la norma a los cambios, que tienen que ver sobre todo con los espectáculos al aire libre como los festivales de música, las 'raves' o las celebraciones populares.

Asimismo, la norma establece las causas que llevarían a prohibir algunos espectáculos, como las relacionadas con la protección de la infancia y la adolescencia y las que suponen un peligro para el orden y la seguridad públicas.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que se reglamenta una mayor profesionalidad de los encargados de los controles de acceso a los espectáculos, que habrán de superar unas pruebas de aptitud; se establecen planes de inspección; se regula el decomiso en aquellas actividades que no cumplan con la ley; se actualizan sanciones; y se fijan horarios para los eventos, distinguiendo entre los de verano y los de invierno.

Cubrir un espacio vacío

La ponente del proyecto de ley, la diputada socialista Silvia Fernández, ha destacado que esta norma viene a cubrir un espacio vacío, el de los espectáculos en espacios abiertos; a aclarar los procedimientos; y a reforzar la seguridad, la inspección, la coordinación con los ayuntamientos y el régimen de sanciones.

Según ha detallado, el objetivo es dar herramientas a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad para actuar, blindar la protección de menores y prevenir los delitos sexuales.

"Carencias e incertidumbres"

Por su parte, el diputado regional del Partido Popular Santiago Serrano ha justificado el rechazo de su grupo afirmando que el proyecto "mantiene carencias e incertidumbres en su aplicación, sobre todo en lo relacionado con los ayuntamientos".

Y ha planteado dudas sobre el sector de la tauromaquia, ya que aunque ha recordado que en esta ley regional no se prohíbe la entrada de los menores a los festejos taurinos, "sí pretende hacerlo una ley nacional".

"Esta regulación debe encontrar un equilibrio adecuado entre la protección del interés general y la necesidad de no introducir nuevas trabas burocráticas para quienes organizan espectáculos y actividades públicas", ha explicado.

"Actuar con cobertura legal"

Por último, el diputado de Vox Francisco José Cobo ha considerado que la ley debe incidir en evitar duplicidades y disminuir la burocracia.

Además, tiene que "defender a los menores y establecer instrumentos jurídicos para poder actuar con cobertura legal en los casos de fiestas ilegales en el medio natural como las 'raves'".

"En los festejos taurinos tiene que diferenciar si los menores pueden asistir como espectadores o como participantes", ha sentenciado.