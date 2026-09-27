Núñez evita valorar que Génova no convoque el Congreso del PP de Castilla-La Mancha: "Estoy preparado para gobernar"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha evitado pronunciarse sobre el hecho de que Castilla-La Mancha vaya a ser una de las cinco comunidades autónomas donde el PP no vaya a celebrar un Congreso regional en los próximos meses con la cita electoral del 23 de mayo en el horizonte.

Preguntado por los medios de comunicación durante una visita a la feria Sabor Toledo, el presidente regional de los 'populares' no ha valorado la noticia de que este lunes el Comité Nacional de su partido vaya a dar luz verde a las citas congresuales de Galicia, Madrid, Murcia, Cantabria y Canarias, y ha asegurado que se siente "preparado para gobernar" y centrado en esa misión frente a un PSOE donde "Page no tiene ilusión ni proyecto".

"No nos vamos a despistar ni un milímetro del objetivo fundamental que es dar a Castilla-La Mancha el gobierno que se merece de la mano del Partido Popular", ha insistido.

Sin Congreso regional a la vista, cabe recordar que el secretario general del partido, Miguel Tellado, ha confirmado que Núñez será el candidato del PP en las dos últimas apariciones que han compartido.

Por una parte, el número dos del PP se mostró "seguro" de que el próximo presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha iba a ser Núñez el pasado 7 de julio en Talavera de la Reina, mientras que la semana pasada en Cuenca, coincidiendo con las fiestas de San Julián, cifró en un "cien por cien" las posibilidades de que el actual presidente regional del PP fuera a ser el encargado de encabezar la papeleta 'popular' al Palacio de Fuensalida.

Dentro de ese programa para llegar a la presidencia de la Junta, este domingo Núñez ha vuelto a insistir en una de sus propuestas más ambiciosas y que ya esbozó esta misma semana junto a Alberto Núñez Feijóo en Alovera (Guadalajara): una bajada de impuestos que ha calificado como la "mayor de la historia reciente" de la región.

Sin embargo, el que Génova no haya dado el paso en Castilla-La Mancha no ha sido interpretado de igual manera en todo el PP de Castilla-La Mancha. Existen sectores más alejados de la actual dirección regional que ven la ausencia de Congreso como un síntoma de que el liderazgo de Núñez no es todo lo sólido que cabe esperar de un candidato y se muestran expectantes ante el próximo paso que vaya a dar Feijóo y su equipo en este sentido.

Crisis de Ceuta

Por otra parte, también hay que tener en cuenta el golpe al tablero político que ha supuesto la crisis de Ceuta también y que ha llevado al PP a variar su hoja de ruta autonómica. Fuentes conocedoras a las que ha consultado este medio, admiten que antes del verano existían unos planes que ahora no se han concretado para no desviar el foco de todo lo que está ocurriendo en la ciudad autónoma.

De las diez comunidades autónomas que concurrirán a las elecciones en mayo, siete tienen gobierno 'popular' y de ellas cuatro están incluidas en este calendario congresual que recibirá el OK del Comité Nacional. Se trata de las candidaturas de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, Juan Fernando López Miras en la Región de Murcia, María José Sáez de Buruaga en Cantabria y Fernando Clavijo en Canarias.

Las tres regiones 'populares' que se han quedado fuera son Baleares, gobernada por Marga Prohens, La Rioja de Gonzalo Capellán y la Comunidad Valenciana, lugar en el que Juanfran Pérez Llorca ha tomado el testigo del dimitido Mazón.

Por contra, de los tres territorios en las que el PP busca doblar el pulso al PSOE, tan solo uno estará dentro de esta hoja de ruta. Se trata de Navarra, donde los 'populares' pondrán en marcha una gestora a cargo del diputado Sergio Sayas por la renuncia de Javier García. Mientras, Asturias y Castilla-La Mancha por el momento tendrán que esperar.

Este calendario congresual lo completan Galicia, donde Alfonso Rueda revalidará su liderazgo pese a no tener que concurrir a las urnas y los cónclaves provinciales de Cataluña, Andalucía y Euskadi con la vista puesta en las municipales que tendrán lugar ese mismo 23 de mayo.

Precisamente, en clave municipal, el PP disipó todo género de dudas en julio, cuando en un acto celebrado en Santiago de Compostela confirmó a sus candidatos en las principales capitales del país.

En este mapa también estaban incluidos los cabeza de cartel de las siete ciudades más pobladas de Castilla-La Mancha: Carlos Velázquez en Toledo, José Julián Gregorio en Talavera de la Reina, Francisco Cañizares en Ciudad Real, Miguel Ángel Ruiz en Puertollano, Manuel Serrano en Albacete, Beatriz Jiménez en Cuenca y Ana Guarinos en Guadalajara.