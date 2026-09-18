Ana Redondo, ministra de Igualdad, junto a la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, este viernes en Toledo. JCCM

La ministra Ana Redondo alaba al Gobierno de Page por "abrir camino" acogiendo a menores de Ceuta: "Otros cierran puertas"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha agradecido públicamente al Gobierno de Castilla-La Mancha que haya "abierto camino" al ser la primera región en acoger a menores inmigrantes procedentes de Ceuta frente a otros territorios que "cierran puertas".

En el transcurso de su intervención en la inauguración del V Foro Iberoamericano de Género que se celebra este viernes en Toledo, Redondo ha valorado de manera positiva la decisión de la Junta de Comunidades de acoger a 14 menores y colaborar así frente a una "crisis humanitaria importante".

"Castilla-La Mancha ha dado un paso adelante para acoger estos niños que lo están necesitando", ha trasladado a la consejera de Igualdad, Sara Simón. Además, ha valorado que se trate de una respuesta que se ha llevado a cabo "desde la solidaridad, desde los derechos humanos y también desde la perspectiva de género".



"No solo es un gesto, es un camino abierto frente a otros que cierran puertas", ha sentenciado la ministra en alusión a la negativa de las comunidades autónomas gobernadas por el PP de acoger a menores migrantes.

Recurso en el Constitucional

Precisamente, el reparto de menores migrantes es uno de los múltiples frentes que mantiene abierto el Gobierno de Page con el de Pedro Sánchez.

Después de que el Ejecutivo central impusiera a las comunidades autónomas la acogida de menores no acompañados procedentes de Canarias a través de un Real Decreto aprobado el 10 de abril, Castilla-La Mancha decidió recurrir esta decisión en el Tribunal Constitucional.

La Junta de Comunidades sustentaba el recurso, que fue admitido a trámite en julio, en dos aspectos: la falta de negociación por parte de Moncloa y la ausencia de financiación que obliga a los territorios a cubrir los gastos de la acogida con recursos propios.

Desde el Palacio de Fuensalida advierten que esta decisión tomada en un contexto de emergencia como el que vive Ceuta no varía un ápice su postura.

De hecho, la consejera portavoz, Esther Padilla, hacía un nuevo llamamiento al Gobierno central para que ejecute un "esfuerzo de financiación" .

"No estamos hablando de poner una nave con camas, sino que atender a menores supone tener un equipo de profesionales alrededor, de educadores, de psicólogos, de personas que, en definitiva, tienen que atenderles. No se les puede meter de una manera masiva en cualquier lugar, sea una nave, un aeropuerto o en un pueblo. Son casas de acogida y todo eso no se hace de un día para otro”, explicaba Padilla.

La portavoz del Gobierno de Page agregaba que este esfuerzo en financiación debe estar acompañado de un mayor control de las fronteras que evite situaciones como la vivida en Ceuta sin ser óbice de "garantizar, por supuesto, la atención humanitaria a todo el que tenga derecho por razones de asilo".

Además, Padilla insistía que en esa labor, el Gobierno también tiene que contar con la implicación de la Unión Europea, ya que "no es un tema de Ceuta, ni de España, es un tema del conjunto de la Unión Europea".