CSIF denuncia que el 82 % del dispositivo Infocam quedará fuera en una semana tras un verano de grandes incendios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que el 82 % del dispositivo del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) quedará desactivado en apenas una semana, pese a que, según el sindicato, el riesgo de emergencias continúa tras el final del periodo estival.

CSIF señala que este viernes, 18 de septiembre, está prevista la desactivación del 22 % del dispositivo y que el próximo 25 de septiembre dejará de estar operativo otro 60 %. De esta forma, según sus cálculos, el 82 % del operativo quedará fuera de servicio en apenas siete días y permanecerán únicamente 17 autobombas operativas en toda Castilla-La Mancha.

El sindicato considera que el modelo actual está condicionado por un calendario que no responde a la evolución de las emergencias y reclama ampliar la duración de la campaña de extinción hasta al menos seis meses, además de avanzar hacia un dispositivo permanente.

"Los incendios han cambiado, son de una virulencia mucho mayor. Las emergencias han cambiado. Nuestro modelo también tiene que cambiar. No somos temporeros del fuego, somos un servicio de emergencias", ha señalado Ana Nares, trabajadora y delegada de CSIF en Geacam.

Más de 41.000 hectáreas quemadas

CSIF califica la campaña de incendios de este año como una de las "más nefastas" que ha vivido Castilla-La Mancha. Según los datos aportados por el sindicato, desde enero y hasta esta semana se han registrado 1.187 incendios y más de 41.000 hectáreas quemadas.

En el mismo periodo del año anterior, siempre según las cifras facilitadas por CSIF, se habían contabilizado 1.197 incendios y unas 4.100 hectáreas afectadas. Esto supone, según la organización sindical, cerca de 37.000 hectáreas más quemadas este año, pese a que el número de incendios es similar.

El sindicato pone también el foco en la presión soportada por los trabajadores durante un verano marcado por grandes incendios y otros episodios de emergencia. CSIF afirma que los profesionales tuvieron que atender incendios en distintos puntos mientras en Castilla-La Mancha se registraban más de 90 fuegos, lo que obligó, según su denuncia, a desdoblar efectivos para mantener la respuesta.

CSIF denuncia falta de plantilla y temporalidad

Otro de los aspectos señalados por el sindicato es la situación laboral de los trabajadores de la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam). CSIF sostiene que alrededor del 32 % de la plantilla, unas 700 personas, continúa en situación de temporalidad, con contratos de unos 103 días.

La organización sindical cuestiona además que durante la campaña se haya recurrido al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para incorporar trabajadores, incluso en puestos de responsabilidad, con apenas cinco días de formación y sin haber realizado previamente entrenamientos con sus respectivas unidades.

"Leer un incendio, anticiparse a un cambio de viento o saber cuándo retirarse no se aprende en cinco días. Se construye con formación y experiencia", ha afirmado Juan Saiz, delegado y trabajador de CSIF en Geacam.

El sindicato también denuncia que las dotaciones no siempre están completas. Según CSIF, existen vehículos de nueve plazas que salen con cinco trabajadores, autobombas con capacidad para seis profesionales que operan con cuatro y medios aéreos preparados para ocho personas que funcionan con cinco.

Denuncian jornadas de 12 horas y problemas de logística

CSIF asegura que los trabajadores han afrontado durante las emergencias jornadas de 12 horas enlazadas durante varios días, temperaturas extremas, problemas de abastecimiento de agua y logística, relevos escasos y falta de material.

La organización sindical también denuncia deficiencias en algunas infraestructuras utilizadas durante los servicios. Según su relato, los trabajadores han llegado a permanecer en barracones durante turnos de hasta 36 horas, con periodos de 12 horas activados en incendios, y en instalaciones en las que, asegura, faltaban elementos básicos como sábanas, toallas o material higiénico.

A estas condiciones, CSIF suma problemas de ventilación y falta de enchufes para cargar emisoras, dispositivos GPS y teléfonos móviles. El sindicato afirma además que se han producido situaciones en las que los trabajadores han tenido que organizar turnos para cargar los equipos durante sus periodos de descanso.

Reclaman un dispositivo durante todo el año

Ante esta situación, CSIF reclama una campaña de extinción de al menos seis meses frente a los 103 días actuales y defiende la creación de un servicio de emergencias preparado durante todo el año.

El sindicato sostiene que la prolongación de los periodos de altas temperaturas y la evolución de los fenómenos meteorológicos hacen necesario adaptar el dispositivo para responder a incendios y otras emergencias como inundaciones, DANAs, nevadas o episodios de viento extremo.

"No podemos exigir profesionales preparados mientras ofrecemos temporalidad, salarios de 1.300 euros y disponibilidad 24/7", ha señalado Iván Moncada, delegado y trabajador de CSIF en Geacam.

Moncada ha apuntado también a unas condiciones meteorológicas que, según explica, están provocando primaveras más secas y temperaturas más elevadas, lo que aumenta el estrés hídrico y el riesgo de grandes incendios incluso durante el mes de septiembre.