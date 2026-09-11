Castilla-La Mancha pone fecha al nuevo reglamento de caza: antes del 8 de octubre y un plan para recuperar la perdiz roja

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado la ejecución del 80 % de los compromisos incluidos en el Pacto Regional de la Caza y prevé que el nuevo reglamento de caza esté disponible antes del inicio de la próxima temporada cinegética, prevista para el próximo 8 de octubre, según ha avanzado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, este viernes durante la inauguración de la Feria Nacional de la Caza, Pesca y Turismo (Fercatur) en Ciudad Real.

La responsable de Desarrollo Sostenible ha detallado que el reglamento se encuentra sometido al dictamen del Consejo Consultivo y ha asegurado que el compromiso del Ejecutivo regional es que éste pueda estar aprobado antes del comienzo de la nueva temporada de caza.

Según Gómez, el objetivo es que sea una herramienta "acordada y consensuada" con el sector cinegético de la región para mejorar la sostenibilidad de la actividad y de la caza en Castilla-La Mancha.

En este sentido, entre los asuntos pendientes del Pacto Regional de la Caza, ha citado un plan específico que permita recuperar las poblaciones de perdiz roja en la comunidad autónoma.

La consejera ha aprovechado la inauguración de Fercatur para recordar la apuesta del Gobierno regional para favorecer la caza social a través de los cotos sociales de la región.

Castilla-La Mancha cuenta con nueve cotos sociales, seis de ellos en la provincia de Ciudad Real, que ponen a disposición de los ciudadanos un total de 13.000 hectáreas mediante sorteos para que puedan disfrutar de la actividad cinegética en estos espacios.

Según la consejera, en la edición de 2026 se ha registrado un 23 % más de solicitudes que en años anteriores. Además, ha destacado las reservas de puestos de caza destinadas a personas con discapacidad, mujeres cazadoras y jóvenes menores de 30 años.

Para estos colectivos, se ha establecido una reserva del 15 %, con la que, en palabras de Gómez, se han cubierto "prácticamente los cupos". Para ella, estas medidas permiten avanzar en la "socialización" de la caza y facilitar que distintos colectivos puedan participar en igualdad de condiciones.

La consejera ha destacado la colaboración con el sector para poner en marcha la licencia interautonómica, una de las peticiones incluidas en el Pacto Regional de la Caza.

Castilla-La Mancha es una de las diez comunidades autónomas que este año cuentan con esta modalidad de licencia, en la actualidad existen más de 108.000 licencias de caza y más de 105.000 licencias de pesca. Según Gómez, ya se han otorgado 1.000 licencias interautonómicas de caza y otras 1.500 para pesca.

Gómez ha defendido que estas medidas reflejan el compromiso del Gobierno regional con los sectores cinegético y de la pesca y ha resumido su posición en cuatro conceptos: "compromiso, fiabilidad, sostenibilidad y apoyo claro a nuestro sector cinegético y de la pesca en Castilla-La Mancha".

Fercatur

La Feria Nacional de la Caza, Pesca y Turismo (Fercatur), organizada por la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir) con el patrocinio principal de la Diputación Provincial, ha abierto sus puertas este viernes en Ciudad Real con 15.000 metros cuadrados de exposición y más de 200 actividades.

Durante tres días, la capital provincial se convertirá en un escaparate nacional de los sectores cinegético y pesquero, el turismo de interior, la naturaleza y la gastronomía, con especial protagonismo de la carne de caza. Hasta el domingo, Fercatur ofrecerá propuestas para todos los públicos, desde actividades infantiles y familiares hasta un rocódromo, drones, exhibiciones de cetrería y perros, degustaciones, 'showcookings', concursos de pesca y tiro al plato y actividades relacionadas con la naturaleza y la gastronomía cinegética.

La feria ha sido inaugurada por el presidente de Fecir, Carlos Marín; la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez; el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde.

El presidente de Fecir ha indicado que esta edición supone "un nuevo paso adelante" tanto en cantidad como en calidad de los expositores. En la misma línea, ha defendido el papel de Fercatur para impulsar el mundo rural y generar oportunidades en los pueblos. Marín ha reivindicado la actividad cinegética como un elemento vinculado al territorio y ha destacado el papel que han desempeñado los cazadores durante los incendios forestales de este verano, al colaborar con los retenes y prestar ayuda en las zonas afectadas.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real ha asegurado que esta feria ha convertido a la localidad en "la ciudad de la caza" y ha reivindicado el peso del sector en la provincia por su capacidad para generar riqueza, empleo y contribuir al mantenimiento de los pueblos.

En este sentido, Cañizares ha defendido la importancia de la caza para el desarrollo, la conservación y el mantenimiento del territorio y ha señalado que Ciudad Real, como capital de una provincia con una amplia actividad cinegética, debe sentirse orgullosa de ese potencial.

La consejera de Desarrollo Sostenible, quien ha cifrado en más de siete millones las hectáreas de terrenos cinegético de Castilla-La Mancha, ha destacado a Fercatur como una feria de sostenibilidad, cultura, tradición, turismo de naturaleza y gastronomía.

Además, ha señalado que la actividad cinegética aporta 963 millones de euros a la economía regional, el 2,1 % del PIB. En este sentido, ha defendido el trabajo conjunto del Gobierno regional con los sectores de la caza y la pesca para reforzar su actividad y ha recordado que la comunidad autónoma mantiene gratuitas las licencias de caza y pesca para los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

El presidente de la Diputación ha felicitado a Fecir y a su presidente por haber recuperado y consolidado Fercatur hasta convertirla, a su juicio, en una de las grandes ferias españolas vinculadas a la caza, la naturaleza y el turismo. Además, ha destacado que la institución provincial destina alrededor de 190.000 euros al desarrollo de la feria y otros 100.000 a su promoción, además de ser propietaria del complejo ferial IFEDI de Ciudad Real.

Asimismo, ha defendido el compromiso de la Diputación con el sector cinegético y ha avanzado que el proyecto del futuro Museo de la Caza de Ciudad Real ya está terminado y que en los próximos días podrá presentarse el proyecto de ejecución, con la previsión de que las obras puedan comenzar en 2027.

Valverde ha reivindicado la promoción de la carne de caza a través del Centro Internacional Cinegético y Gastronómico de la Diputación, ubicado en el Palacio de Valdeparaíso, y ha señalado que más del 90 % de la carne de caza se exporta fuera de la provincia.

El presidente provincial también ha defendido que la caza es una actividad fundamental para mantener población y oportunidades económicas en buena parte del territorio y ha apostado por acercarla a los jóvenes y al conjunto de la sociedad para que conozcan su papel en el mantenimiento de los ecosistemas.