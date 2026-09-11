El calor deja 12 muertos en tan solo 10 días y convierte este septiembre en el más letal de la última década

El verano parece cada vez más largo, lo que repercute en la salud de los castellanomanchegos. La última sofocante ola de calor ha provocado que en lo que va de septiembre se hayan producido en la región un total de 12 muertes atribuibles a las altas temperaturas.

Pese a llevar solo una decena de días, este mes se ha convertido en el septiembre más letal de los últimos diez años. De hecho, en los meses de 2017 a 2025 solo se habían producido nueve muertes en conjunto.

Así lo refleja el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Ministerio de Sanidad, que detalla que septiembre de 2026 solo es superado por el de 2016, el más mortal según los datos disponibles con 59 fallecimientos.

Pese a que septiembre había comenzado con temperaturas bajas, la repentina llegada de la ola de calor de la última semana ha disparado las muertes. De hecho, los 12 fallecimientos se han producido en tan solo siete días.

El calor afecta a la tercera edad

El calor afecta principalmente a las personas de avanzada edad. De hecho, según el MoMo, todos los fallecidos en lo que va de mes tenían más de 65 años.

Además, excepto tres de ellos, todos tenían más de 84 años.

Los datos también reflejan que cinco eran hombres y siete mujeres.

182 muertes este verano

Castilla-La Mancha ha registrado un total de 182 decesos asociados a las altas temperaturas durante el verano 2026, que para el MoMo comienza el 15 de mayo.

Del total de muertes registradas este periodo estival, 66 corresponden a varones y 116 a mujeres.

Julio ha sido el mes más letal, con un total de 84 muertes, seguido de agosto con 56 y de junio con 30. Según el sistema, en la última quincena de mayo no hubo muertes.

Recomendaciones

Para mitigar los efectos de este fenómeno, se insiste en la importancia de la hidratación y la estancia en espacios frescos o refrigerados.

Además, se pide a los ciudadanos la ingesta regular de agua y se les desaconseja el consumo de bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar por su potencial deshidratante.

En paralelo, se plantea una especial protección para los colectivos vulnerables, especialmente las personas mayores, las embarazadas, las que tienen una movilidad reducida, las que padecen una adicción a las drogas y otras sustancias, y en las que concurren condiciones clínicas adversas.